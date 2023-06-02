Як виглядає секретна гілка метро Києва, про яку мало хто знає (фото)

Що відомо про секретну гілку метро

Багато хто припускає існування певної секретної лінії для транспортування уряду у разі лиха (від ядерного вибуху до вибуху народного гніву), проте це неправда. Щодня метро перевозить мільйони пасажирів, і для того, щоб ця колосальна транспортна система працювала нормально, колись довелося побудувати додаткову гілку підземки, яка призначена виключно для службового використання.

Назва цієї лінії ССГ – службова сполучна гілка. Цей комплекс технічних тунелів використовується для перегонки складів між трьома лініями метро.

ССГ з'єднує станції метро "Кловська", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", доступ туди - обмежений.

По службової гілки ще пересуваються технічні, господарські потяги, які виконують різноманітні роботи у тунелях. Тут же провозять нові рейки для заміни, а найчастіше поїзди та обслуговуються не у своєму депо, а на іншій лінії. Так довгий час було із зеленою гілкою, де депо не було.

Майдан став центральною точкою цієї лінії тому, що будували її якраз під час появи синьої, Оболонсько-Теремківської гілки, яка була другою після червоної. Тобто переїзд спроектували одразу, у 1970-ті роки. Потім додали і шлях до зеленої, найновішої на цей час гілки.

У київському метро існує службова гілка метро (фото: facebook.com/spraga.info)