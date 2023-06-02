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Как выглядит секретная ветка метро Киева, о которой мало кто знает (фото)

Фото: В сети показали секретную ветку метро в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В метро Киева существует три ветки, это - синяя, зеленая и красная. Но есть еще четвертая секретная ветка, ее длина 4 километра и она служебная.

Об этом рассказали на странице в Facebook "Спрага. В Києві цікаво".

Что известно о секретной ветке метро

Многие предполагают существование некой секретной линии для транспортировки правительства в случае бедствия (от ядерного взрыва до взрыва народного гнева), однако это неправда. Ежедневно метро перевозит миллионы пассажиров, и для того чтобы эта колоссальная транспортная система работала нормально, когда-то пришлось построить дополнительную ветку подземки, которая предназначена исключительно для служебного использования.

Название этой линии ССГ – служебная связующая ветвь. Этот комплекс технических тоннелей используется для перегонки складов между тремя линиями метро.

ССГ соединяет станции метро "Кловская", "Крещатик" и "Майдан Незалежности", доступ туда - ограничен.

По служебной ветви еще передвигаются технические, хозяйственные поезда, выполняющие различные работы в тоннелях. Здесь же провозят новые рельсы для замены, а зачастую поезда и обслуживаются не в своем депо, а на другой линии. Так долгое время было с зеленой веткой, в которой депо отсутствовало.

Майдан стал центральной точкой этой линии потому, что строили ее как раз во время появления синей, Оболонско-Теремковской ветки, которая была второй по счету после красной. То есть, переезд спроектировали сразу, в 1970-е годы. Затем добавили и путь к зеленой, самой новой на данный момент ветке.

В киевском метро существует служебная ветка метро (фото: facebook.com/spraga.info)

Кроме того, смотрите исторические фото XX века из разных районов столицы.

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Киевметро