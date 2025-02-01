Як виглядає найбільша печера світу, де можуть поміститися сотні тисяч людей (фото)

Знайомство з печерою Шондонг

Печера Шондонг, розташована в центральному В'єтнамі, в провінції Куангбінь поблизу національного парку Фонгня-Кебанг, є унікальною природною пам’яткою. Її назва з в’єтнамської перекладається як "печера гірської річки".

Вперше про Шондонг стало відомо завдяки місцевому фермеру Хо Ханю, який у 1991 році випадково натрапив на вхід під час прогулянки. Однак через крутий спуск чоловік не наважився досліджувати це місце.

Лише у 2009 році британські спелеологи вивчили печеру, відкривши її унікальність для світу. Сьогодні Шондонг вважається справжнім дивом природи, яке дивує своєю масштабністю та унікальною екосистемою.

Люди здаються комахами на тлі розмірів печери (фото: Вікіпедія)

Розміри, які вражають уяву

Печера Шондонг визнана найбільшою печерою світу завдяки її колосальним розмірам. Об’єм внутрішнього простору складає близько 38,5 мільйона кубічних метрів, що дозволяє розмістити в ній 40-поверховий будинок. Деякі зали досягають 200 метрів у висоту та 150 метрів у ширину.

На сьогодні досліджено лише 6,5 кілометрів печери, але вже зрозуміло, що її масштаби виходять далеко за межі стандартних уявлень. Усередині можна знайти понад 150 залів із різноманітними формами та структурами. Шондонг є унікальним явищем у світі спелеології, яке залишається об'єктом досліджень.

Природні шедеври печери

Печера Шондонг дивує своїм підземним ландшафтом. Тут можна побачити величезні сталактити й сталагміти, що вражають різноманітністю форм. Один із них, заввишки 70 метрів, отримав назву "Рука собаки" і є найвищим сталагмітом у світі.

В окремих зонах печери зустрічаються "кактусові сади" - сталагміти, що нагадують за формою кактуси.

Ще одним унікальним явищем є кам’яні перлини, які утворюються через нашарування мінералів у підземних водах. Ці утворення мають неоціненне значення для вчених і є рідкісним прикладом природної архітектури.

Сталагміти у печері Шондонг (фото: Вікіпедія)

Екосистема та унікальний мікроклімат

Шондонг відома своєю особливою екосистемою, яка сформувалася протягом 2-5 мільйонів років. Усередині печери протікає річка, що живить густі джунглі, які ростуть там, де проникає сонячне світло.

У цих джунглях можна побачити незвичайні рослини, мавп та летючих лисиць. Завдяки постійній вологості й прохолоді тут утворюється мікроклімат, що відрізняється від зовнішнього середовища.

Одним із найцікавіших явищ є підземні хмари, які з’являються через конденсацію теплих повітряних мас. Такі природні процеси роблять Шондонг справжнім науковим скарбом.

Печерне озеро (фото: Вікіпедія)

Як потрапити до печери Шондонг

Шондонг приваблює туристів зі всього світу, але доступ до неї обмежений. Щороку печеру відвідують не більше 500 осіб через складність маршруту. Подорож до печери включає перехід через джунглі та перетин річки вбрід.

Для спуску всередину необхідно використовувати спеціальне спорядження, щоб подолати 80-метровий обрив. Незважаючи на труднощі, відвідувачі залишаються в захваті від краси підземного світу.