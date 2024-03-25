Енн Гетевей здивувала новими спокусливими образами (фото)

Енн Гетевей показалась у нових та доволі не властивих собі образах. Акторка майже оголилась для зйомки та приміряла на себе латекс, корсети та інші цікаві речі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль глянцю Vanity Fair.

Енн Гетевей показала звабливі образи

Енн не так часто шокує публіку пікантними образами, оскільки вона є прихильницею класики та вибирає демонструвати саме елегантні вбрання, які можуть показати витончений смак жінки та зачарувати фоловерів.

Але цього разу акторка вирішила піти іншим шляхом та практично шокувала своїми новими та досить відвертими луками. Вона оголила спокусливі форми на обкладинці Vanity Fair

Акторка, яка зіграла велику кількість ролей та стала популярною після фільму "Диявол носить Prada", знялась у відвертих образах, які показують весь шарм та красу Енн.

Енн Гетевей у спокусливих образах (фото: instagram.com/vanityfair)

Гетевей приміряла два корсети - чорний та кремовий, мереживну білизну, подовжений піджак з бахромою та неймовірну золоту сукню. Та найвідвертішим образом стало латексне прозоре вбрання, під яким зірка була в спідній білизні, що вироблена з такого ж матеріалу.

А для того, щоб досягти ще більшого епатажу Енн одягнула білі колготки та сріблясті туфлі, які підкреслили еротичність образу.

Варто сказати, що такі образи Гетевей дозволяє собі рідко, хоча й виглядає вона в них по-особливому красивою та сексуальною.

Енн Гетевей у спокусливих образах (фото: instagram.com/vanityfair)