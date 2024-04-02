Как выглядит молодой "бойфренд" Энн Хэтэуэй: вы точно его знаете
У Энн Хэтэуэй появился молодой "бойфренд", правда, только в кино, но как он хорош.
Как выглядит партнер известной актрисы в фильме, решило поведать РБК-Украина (проект Styler).
Как выглядит молодой "бойфренд" Энн Хэтэуэй
Энн снялась в новой мелодраме, где ее партнером стал звезда фильма "Пурпурные сердца" - молодой и привлекательный Николас Голицын.
Именно с ним можно увидеть актрису в последнее время на светских закатах и красных дорожках. Киношная парочка уже не раз демонстрировала романтические общие кадры, чтобы поддержать свои амплуа.
В фильме "The Idea of You" с Энн Хэтэуэй и Николас Голицын выступают в главных ролях и играют влюбленную парочку с разницей в возрасте.
Фото из фильма "Мыслями о тебе"
А, как известно, зрители часто принимают истории любви в кино за реальные, и этот фильм - не исключение. Тем более, что Николас действительно очень привлекательный молодой человек, а Хэтэуэй в свои 41 выглядит гораздо моложе.
Романтическая комедия снята по мотивам одноименного романа Робина Ли и рассказывает историю любви разведенной матери-одиночки Солен и вокалиста популярнейшего бойсбенда на планете Хейса.
Энн Гетевей и Николас Голицын (фото: instagram.com/nicholasgalitzine)
Но если в фильме такой роман возможен, то в реальной жизни актриса уже много лет замужем и имеет крепкую семью.
Раньше мы рассказывали, как Энн Хэтэуэй удивила новыми соблазнительными образами.
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