Як відзначити Пурим 2025: традиції, звичаї та заборони

Пурим - це яскраве єврейське свято, яке відзначається щороку на честь порятунку єврейського народу від знищення в давній Перській імперії. Дізнайтеся про історію свята, його символіку, традиції святкування та важливі заборони, щоб повністю зануритися в атмосферу цього особливого дня.
Як святкувати Пурим у 2025 році, що варто знати про традиції та заборони цього свята, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Пурим бере свій початок з подій, описаних у Книзі Естер. У V столітті до н.е. в Перській імперії цар Ахашверош мав радника Амана, який задумав знищити єврейський народ.
Завдяки мужності цариці Естер та її двоюрідного брата Мордехая, план Амана було зірвано, а сам він зазнав поразки. Назва "Пурим" походить від слова "пур", що означає "жереб", який кидав Аман, визначаючи день знищення євреїв.
У 2025 році святкування Пуриму починається зранку, 13 березня і закінчується ввечері 14 березня. Кінець свята та застілля припадають на час шабату, тому варто усі веселощі та розваги посунути у часі.
Читання Книги Естер (Мегілат Естер). Увечері та вранці Пуриму євреї збираються в синагогах для читання Мегіли. Під час згадування імені Амана присутні шумлять, використовуючи тріскачки або інші засоби, щоб заглушити його ім'я.
Обмін подарунками (Мішлоах манот). Заведено дарувати друзям і близьким кошики зі смаколиками, такими як фрукти, горіхи та традиційні трикутні пиріжки - гоменташ або хаманташен.
Благодійність (Матанот ле-евйонім). У цей день особливу увагу приділяють допомозі нужденним, роздаючи милостиню та їжу бідним.
Святкова трапеза (Сеудат Пурим). Влаштовують пишні бенкети з великою кількістю їжі та напоїв. Традиційно вживають вино, підкреслюючи радість свята.
Карнавали та костюмовані вистави. У багатьох громадах проводять театралізовані вистави, маскаради та карнавали, де учасники одягаються в костюми, відзначаючи перемогу добра над злом.
На відміну від багатьох інших єврейських свят, Пурим не має суворих заборон щодо роботи. Однак, оскільки це свято радості, рекомендується уникати будь-яких дій, які можуть затьмарити святковий настрій.
Напередодні Пуриму, 13-го адара (13 березня), дотримуються посту Естер, який триває від світанку до заходу сонця, символізуючи піст, який тримала Естер перед своїм зверненням до царя.
В Україні Пурим відзначають єврейські громади в різних містах, таких як Київ, Львів, Одеса та Дніпро. У синагогах проводяться богослужіння, читають Книгу Естер, організовуються театралізовані вистави та маскаради.
Також проводяться благодійні акції, спрямовані на допомогу нужденним, що підкреслює дух солідарності та взаємодопомоги в цей святковий період.
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