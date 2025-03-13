Як відзначити Пурим 2025: традиції, звичаї та заборони

Історія та символіка Пуриму

Пурим бере свій початок з подій, описаних у Книзі Естер. У V столітті до н.е. в Перській імперії цар Ахашверош мав радника Амана, який задумав знищити єврейський народ.

Завдяки мужності цариці Естер та її двоюрідного брата Мордехая, план Амана було зірвано, а сам він зазнав поразки. Назва "Пурим" походить від слова "пур", що означає "жереб", який кидав Аман, визначаючи день знищення євреїв.

У 2025 році святкування Пуриму починається зранку, 13 березня і закінчується ввечері 14 березня. Кінець свята та застілля припадають на час шабату, тому варто усі веселощі та розваги посунути у часі.

Традиції святкування Пуриму

Читання Книги Естер (Мегілат Естер). Увечері та вранці Пуриму євреї збираються в синагогах для читання Мегіли. Під час згадування імені Амана присутні шумлять, використовуючи тріскачки або інші засоби, щоб заглушити його ім'я.

Обмін подарунками (Мішлоах манот). Заведено дарувати друзям і близьким кошики зі смаколиками, такими як фрукти, горіхи та традиційні трикутні пиріжки - гоменташ або хаманташен.

Благодійність (Матанот ле-евйонім). У цей день особливу увагу приділяють допомозі нужденним, роздаючи милостиню та їжу бідним.

Святкова трапеза (Сеудат Пурим). Влаштовують пишні бенкети з великою кількістю їжі та напоїв. Традиційно вживають вино, підкреслюючи радість свята.

Карнавали та костюмовані вистави. У багатьох громадах проводять театралізовані вистави, маскаради та карнавали, де учасники одягаються в костюми, відзначаючи перемогу добра над злом.

Заборони та обмеження на Пурим

На відміну від багатьох інших єврейських свят, Пурим не має суворих заборон щодо роботи. Однак, оскільки це свято радості, рекомендується уникати будь-яких дій, які можуть затьмарити святковий настрій.

Напередодні Пуриму, 13-го адара (13 березня), дотримуються посту Естер, який триває від світанку до заходу сонця, символізуючи піст, який тримала Естер перед своїм зверненням до царя.

Як святкують Пурим в Україні

В Україні Пурим відзначають єврейські громади в різних містах, таких як Київ, Львів, Одеса та Дніпро. У синагогах проводяться богослужіння, читають Книгу Естер, організовуються театралізовані вистави та маскаради.

Також проводяться благодійні акції, спрямовані на допомогу нужденним, що підкреслює дух солідарності та взаємодопомоги в цей святковий період.

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