Як відтермінувати менструацію: лікар назвала безпечні способи

Як відтермінувати менструацію

За словами лікаря, це можна зробити допомогою КОК (.

Зокрема, якщо людина п'є КОК, то достатньо не робити перерву, якщо в упаковці 21 таблетка (або не пити останні 7 таблеток, якщо в упаковці 28), а продовжити відразу з нової упаковки.

Тому таким чином можна уникнути кровотечі. Саме так називається штучно створена за допомогою КОК менструація.

Другий спосіб - приймати прогестини за 5-10 днів до передбачуваної менструації та включно з днями місячних. Таким чином менструація розпочнеться через 3-5 днів після відміни препарату.

Чи можна зупинити менструацію, яка вже розпочалась

Лікар каже, що зупинити менструацію, якщо вона вже розпочалася, неможливо. Тому важливо потурбуйтеся про це заздалегідь та обов'язково проконсультуватись з гінекологом.

"І добре обдумайте, чи варті того усі можливі наслідки такої "гри" з менструальним циклом. Адже для прикладу, купатися в морі можна абсолютно спокійно, застосовуючи тампони", - написала гінеколог.