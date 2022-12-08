Как отсрочить менструацию: врач назвала безопасные способы

Бывают случаи, когда месячные должны начаться не вовремя. Обычно это должно произойти перед соревнованием, отпуском или съемками. Потому женщины иногда хотят задержать месячные.
Об этом рассказала гинеколог Ольга Ващишина в Instagram.
По словам врача, это можно сделать с помощью КОК (.
В частности, если человек пьет КОК, то достаточно не делать перерыв, если в упаковке 21 таблетка (или не пить последние 7 таблеток, если в упаковке 28), а продлить сразу из новой упаковки.
Поэтому таким образом можно избежать кровотечения. Именно так называется искусственно созданная с помощью КОК менструация.
Второй способ - принимать прогестины за 5-10 дней до предполагаемой менструации и включая месячные. Таким образом, менструация начнется через 3-5 дней после отмены препарата.
Врач говорит, что остановить менструацию, если она началась, невозможно. Поэтому важно позаботьтесь об этом заранее и обязательно проконсультироваться с гинекологом.
"И хорошо обдумайте, стоят ли все возможные последствия такой "игры" с менструальным циклом. Ведь для примера, купаться в море можно абсолютно спокойно, применяя тампоны", - написала гинеколог.
Ранее гинеколог рассказывала, как распознать тревожные симптомы и чем лечиться.
Также мы писали, как женщинам пережить изнасилование в условиях войны.