Как отсрочить менструацию: врач назвала безопасные способы

Как отсрочить менструацию

По словам врача, это можно сделать с помощью КОК (.

В частности, если человек пьет КОК, то достаточно не делать перерыв, если в упаковке 21 таблетка (или не пить последние 7 таблеток, если в упаковке 28), а продлить сразу из новой упаковки.

Поэтому таким образом можно избежать кровотечения. Именно так называется искусственно созданная с помощью КОК менструация.

Второй способ - принимать прогестины за 5-10 дней до предполагаемой менструации и включая месячные. Таким образом, менструация начнется через 3-5 дней после отмены препарата.

Можно ли остановить менструацию, которая уже началась

Врач говорит, что остановить менструацию, если она началась, невозможно. Поэтому важно позаботьтесь об этом заранее и обязательно проконсультироваться с гинекологом.

"И хорошо обдумайте, стоят ли все возможные последствия такой "игры" с менструальным циклом. Ведь для примера, купаться в море можно абсолютно спокойно, применяя тампоны", - написала гинеколог.