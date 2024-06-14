Як відрізнити оригінальні парфуми від підробки та не попасти на гроші: найголовніші способи

На українському ринку існує дуже багато підробок елітної та нішевої парфюмерії. Деякі виробники фейків навчилися так робити флакончики, що їх майже не відрізниш від оригіналу. Але досвічені "парфуманьяки" все ж таки можуть це зробити.
Як відрізнити оригінальний парфум від підробки - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Пакування і флакон
Багато виробників парфумів надають особливу увагу деталям у пакуванні. Оригінальні парфуми мають якісне, бездоганне пакування, зазвичай з логотипом і назвою бренду, які виглядають різко та чітко. Флакончик також повинен мати чіткі лінії та маркування.
Батч-код
Щоб відрізнити оригінальні парфуми від підробок, зверніть увагу на батч-код і строк придатності. Батч-код - це номер партії товару, зазвичай складається з цифр і літер. Він наноситься на коробку методом тиснення і повинен містити принаймні чотири символи.
Той же номер також повторюється на дні або внизу флакона. Букви і цифри можуть бути вигравірувані на склі, написані на прозорій наклейці або нанесені фарбою. Перш за все, переконайтеся, що символи виглядають чітко. Важливо, щоб номери на коробці і флаконі збігалися; якщо ні, це може бути ознакою підробки.
Як перевірити на спеціальному сайті
Батчкод, в принципі, це інформація про номер партії, яка містить також дані про дату випуску парфуму. Дізнатися її, адже усякий товар має строк придатності, навіть оригінальні парфуми, і переконатися у відповідності товару просто.
Зайдіть на сайт checkfresh.com. Оберіть там в пошуковій строчці назву бренду, введіть вручну батчкод та натисніть перевірити. І ви дізнаєтесь усе про свій парфум.
Аромат і його тривалість
Оригінальні парфуми мають унікальний аромат, який важко відтворити. Якщо аромат здається вам недостатньо стійким або занадто слабким, це може бути ознакою підробки.
Ціна
Хоча це не завжди є певною ознакою, дуже низька ціна може вказувати на підробку. Підроблені парфуми часто продають за значно меншу ціну, ніж оригінальні, адже вони виготовляються з дешевих інгредієнтів. Але бувають випадки, коли грубі підробки продають за ціною оригіналу.
Магазин, де ви купуєте
Купівля відомих брендів у ліцензованих магазинах або від офіційних дистриб'юторів зменшує ризик купівлі підробки. Не купуйте парфуми у підземних переходах або у сумнівних продавців на сайтах оголошень!
Упаковка та документи
Оригінальні парфуми завжди супроводжуються якісною упаковкою та документами, такими як сертифікат аутентичності, інструкції з використання тощо.
Парфуми потребують особливих умов зберігання, оскільки мають п'ять ворогів: світло, занадто високу або низьку температуру, повітря, рух і вологість.
Флакон краще зберігати у темному місці, наприклад, у коробці, оскільки світло може викликати хімічні реакції в парфумі, що призводить до його псування. Але не слід зберігати парфуми у сумці чи шухляді, оскільки рух також може негативно вплинути на їх якість. Парфуми краще залишити нерухомими.
Оптимальна температура для зберігання парфумів - від 20 до 25 градусів Цельсія, а вологість повітря - не більше 70%.
Таким чином, ванна кімната не є найкращим варіантом, так само як і холодильник. Краще зберігати їх у спальні або іншій кімнаті. Важливо також переконатися, що пулевізатор не деформується, а кришка закривається герметично, оскільки повітря може потрапити всередину і випарити аромат.
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В матеріалі використані дані з сайтів Держпродспоживслужба, Notino, Brocard.