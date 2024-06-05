Як відрізнити оригінальні дизайнерські окуляри від підробки. 6 підказок від експертів

Ринок розкішних аксесуарів - це мінне поле, в якому потрібно орієнтуватися, і оскільки сьогодні розкішні сонцезахисні окуляри стають бажаним аксесуаром і свого роду символом статусу, це одна особлива сфера, про яку слід пам’ятати під час покупок, особливо якщо ціна виглядає надто гарною, щоб бути правдою.

Як купити оригінальні сонцезахисні окуляри (фото: freepik.com)

Але як переконатися, що ви не купуєте підробку? Дуже важливо знати, як розпізнати підроблені розкішні сонцезахисні окуляри, щоб переконатися, що ви купили оригінал.

6 порад експерта, як розпізнати підроблені сонцезахисні окуляри

Огляньте упаковку

Запам'ятайте, справжні розкішні сонцезахисні окуляри поставляються у високоякісній упаковці з чітким логотипом бренду і увагою до деталей. Шукайте орфографічні помилки, низьку якість друку чи невідповідності в дизайні упаковки. Це точно вкаже на підробку!

Перевірте матеріали

Справжні розкішні сонцезахисні окуляри виготовляються з першокласних матеріалів, таких як ацетат, метал або високоякісний пластик. У підробках часто використовуються дешеві, неміцні матеріали, які, навіть при першому погляді здаються легкими та неміцними.

Брендові окуляри вироблені з якісних матеріалів (фото: Getty Images)

Перевірте петлі

Петлі на справжніх розкішних сонцезахисних окулярах гладкі та добре сконструйовані, що забезпечує плавне відкривання та закривання. Фальшивки зазвичай мають слабкі або погано вирівняні петлі, які здаються неміцними.

Ретельно подивіться на логотип

Бренди класу люкс пишаються своїми логотипами, гарантуючи, що вони ідеально відтворюються на їхніх продуктах. Подивіться на будь-які недоліки, розмитість або зміщення в розташуванні або сам дизайн логотипу. Він не має відрізнятися.

Оцініть лінзи

Високоякісні лінзи, які використовуються в дорогих сонцезахисних окулярах, стійкі до подряпин, забезпечують захист від ультрафіолету та мають стабільний відтінок. Підробки часто мають лінзи з видимими спотвореннями, бульбашками або нерівномірним тонуванням.

Зважте ціну

Хоча розкішні сонцезахисні окуляри мають високу ціну, будьте обережні з пропозиціями, які здаються занадто хорошими, щоб бути правдою. Шахраї, які продають підробки, часто пропонують значні знижки, щоб заманити та обдурити нічого не підозрюючих покупців.