Как отличить оригинальные дизайнерские очки от подделки. 6 подсказок от экспертов

Рынок роскошных аксессуаров - это минное поле, в котором нужно ориентироваться, и поскольку сегодня роскошные солнцезащитные очки становятся желанным аксессуаром и своего рода символом статуса, это одна особая сфера, о которой следует помнить при покупках, особенно если цена выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой.

Как купить оригинальные очки (фото: freepik.com)

Но как убедиться, что вы не приобретаете подделку? Очень важно знать, как распознать поддельные роскошные очки, чтобы убедиться, что вы купили оригинал.

6 советов эксперта, как распознать поддельные солнцезащитные очки

Осмотрите упаковку

Запомните, настоящие солнцезащитные очки поставляются в высококачественной упаковке с четким логотипом бренда и вниманием к деталям. Ищите орфографические ошибки, низкое качество печати или несоответствия в дизайне упаковки. Это точно укажет на подлог!

Проверьте материалы

Настоящие солнцезащитные очки изготавливаются из первоклассных материалов, таких как ацетат, металл или высококачественный пластик. В подделках часто используются дешевые, непрочные материалы, которые даже при первом взгляде кажутся легкими и непрочными.

Брендовые очки изготовлены из качественных материалов (фото: Getty Images)

Проверьте петли

Петли на настоящих солнцезащитных очках гладкие и хорошо сконструированные, что обеспечивает плавное открывание и закрывание. Фальшивки обычно имеют слабые или плохо выровненные петли, которые кажутся непрочными.

Тщательно посмотрите на логотип

Бренды класса люкс гордятся своими логотипами, гарантируя, что они идеально воспроизводятся на их продуктах. Посмотрите на какие-либо недостатки, размытость или смещение в расположении или сам дизайн логотипа. Он не должен отличаться.

Оцените линзы

Высококачественные линзы, используемые в дорогих солнцезащитных очках, устойчивы к царапинам, обеспечивают защиту от ультрафиолета и имеют стабильный оттенок. Подделки часто имеют линзы с видимыми искажениями, пузырьками или неравномерной тонировкой.

Взвесьте цену

Хотя роскошные очки имеют высокую цену, будьте осторожны с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Мошенники, продающие подделки, часто предлагают значительные скидки, чтобы заманить и обмануть ничего не подозревающих покупателей.