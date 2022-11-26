Як відрізнити гайморит від застуди: ось на що варто звернути увагу
Як відрізнити гайморит від застуди (freepik)
Іноді важко зрозуміти, на що саме захворіла людина, адже гайморит чи застуда мають дуже схожі симптоми. Однак, є певні підказки, які допоможуть визначити, що виникла інфекція носових пазух чи застуда
Про це повідомили в Instagram-спільноті "doc.ua_official".
Симптоми застуди
До основних симптомів застуди, на які варто першочергово звернути увагу, відносять:
- закладений ніс та нежить;
- чхання;
- кашель;
- підвищення температури до 38-39 градусів;
- лихоманка;
- озноб;
- зниження апетиту;
- слабкість;
- м'язові та головні болі.
Як виявити гайморит
Гайморит - це запальний процес, що вражає гайморові пазухи. Зима та осінь - це періоди, коли спостерігається загострення захворювання. До основних симптомів відносять:
- нежить (поперемінно закладається права та ліва половина носа);
- гній у носовій порожнині;
- підвищення температури;
- тяжкість у голові;
- біль у переніссі та скронях;
- втрата нюху;
- швидка стомлюваність;
- погіршення пам'яті.
Найкращою протидією гострим респіраторно-вірусним інфекціям є заходи щодо їх профілактики. Ось способи, які допоможуть уникнути захворювань:
- З приходом сезону застуд дотримуйтеся правил особистої гігієни з особливою ретельністю. Мийте і дезінфікуйте руки після відвідин усіх громадських місць;
- При чханні й нежитю використовуйте паперові хустинки. Коли чхаєте, завжди намагайтеся використати хустинку - це запобіжить поширенню інфекції далі;
- Провітрюйте приміщення 2-3 рази на день по 15-20 хв. Найчастіше в осінньо-зимовий період люди заражаються, тривало перебуваючи у закритих приміщеннях;
- Уникайте куріння. Повітря, що містить тютюновий дим, є сильним подразником для слизової носоглотки та легенів, а людина, яка курить, буде більш схильною до інфікування;
- Робіть вологе прибирання приміщень - двічі на день;
- Харчуйтеся правильно: вживайте якнайбільше ягід, фруктів та овочів, що містять багато вітаміну С.