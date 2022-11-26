Як відрізнити гайморит від застуди: ось на що варто звернути увагу

Іноді важко зрозуміти, на що саме захворіла людина, адже гайморит чи застуда мають дуже схожі симптоми. Однак, є певні підказки, які допоможуть визначити, що виникла інфекція носових пазух чи застуда

Про це повідомили в Instagram -спільноті "doc.ua_official".

Симптоми застуди

До основних симптомів застуди, на які варто першочергово звернути увагу, відносять:

закладений ніс та нежить;

чхання;

кашель;

підвищення температури до 38-39 градусів;

лихоманка;

озноб;

зниження апетиту;

слабкість;

м'язові та головні болі.

Як виявити гайморит

Гайморит - це запальний процес, що вражає гайморові пазухи. Зима та осінь - це періоди, коли спостерігається загострення захворювання. До основних симптомів відносять:

нежить (поперемінно закладається права та ліва половина носа);

гній у носовій порожнині;

підвищення температури;

тяжкість у голові;

біль у переніссі та скронях;

втрата нюху;

швидка стомлюваність;

погіршення пам'яті.

Найкращою протидією гострим респіраторно-вірусним інфекціям є заходи щодо їх профілактики. Ось способи, які допоможуть уникнути захворювань: