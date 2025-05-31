Як відрізнити дорогоцінне каміння від синтетичного: 5 порад від ювелірів

Занадто ідеальний вигляд

Натуральні дорогоцінні камені майже завжди мають природні включення, мікротріщини або легкі дефекти. Це їхня візитівка та доказ природного походження.

Синтетичні камені, створені в лабораторії, можуть виглядати надзвичайно чисто та досконало - іноді навіть занадто.

Хоча деякі синтетичні камені теж можуть мати включення (особливо при гідротермальному або флюсовому синтезі), абсолютно ідеальний вигляд без жодних дефектів - це сигнал перевірити камінь уважніше.

Обережно з покупками онлайн

Каміння на фото може мати кращий вигляд, ніж у реальності. Часто продавці використовують спеціальне освітлення або обробку зображень, щоб підкреслити блиск і колір.

Завжди просіть додаткові відео або фото з різних ракурсів, при денному світлі та штучному освітленні. Це допоможе побачити, як камінь "працює" в реальності та чи є приховані недоліки.

Купуйте тільки в перевірених продавців

Надійні ювелірні магазини або гемологічні салони зазвичай мають офіційні документи, репутацію та готові надати детальну інформацію про камінь.

Навіть якщо продавець виглядає надійно, перевіряйте наявність сертифіката та інші документи. Репутація - важлива, але не єдина гарантія.

Завжди вимагайте сертифікат

Сертифікат - це офіційний документ від незалежної гемологічної лабораторії, який підтверджує характеристики та походження каменя. Найавторитетніші сертифікати - від GIA, IGI, HRD, Gübelin та інших визнаних установ.

Якщо продавець не надає сертифіката, або документ виглядає сумнівно - не варто купувати такий камінь. Ви не маєте гарантії його справжності.

Перевіряйте номер сертифіката на офіційному сайті лабораторії - це займе дві хвилини, але заощадить тисячі.

Звертайтесь до експерта

Якщо ви сумніваєтесь у якості чи походженні каменя, зверніться до професійного гемолога або незалежної лабораторії. Вони мають обладнання для точного аналізу та можуть визначити, чи натуральний ваш камінь, синтетичний чи оброблений.

Це найнадійніший спосіб уникнути помилок, особливо якщо йдеться про покупку на значну суму.

Ринок дорогоцінного каміння стає все більш технічним, і синтетичні камені сьогодні можуть бути візуально практично ідентичні природним. Але знання, уважність і допомога фахівців дозволяють зробити безпечний та розумний вибір.