Як відновитися після безсонної та тривожної ночі: що треба їсти та пити

Безсонна ніч може мати значний вплив на організм, викликаючи відчуття втоми, стресу та порушення циркадних ритмів. Проте, існують науково обґрунтовані способи допомогти організму відновитися та повернутися до нормального функціонування.

Як допомогти собі прийти до тями після важкої ночі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога та нутриціолога Оксани Скиталінської у Facebook.

Що відбувається в організмі після безсонної ночі?

Накопичення аденозину

Ця речовина викликає відчуття втоми. Короткий сон або фізична активність допомагають зменшити її рівень.

Підвищений рівень кортизолу

Гормон стресу може погіршити функції нервових клітин. Релаксаційні техніки та збалансоване харчування сприяють його зниженню.

Зміни в експресії генів

Циркадні гени можуть бути порушені, але денне світло та фізична активність допомагають відновити їх нормальну роботу.

Як допомогти собі відновитися?

Більше денного світла

Проведіть час на свіжому повітрі або біля вікна. Світло допомагає налаштувати внутрішній годинник.

Гідратація

Випийте склянку теплої води, а також підтримуйте водний баланс протягом дня. Вода сприяє виведенню токсинів та зниженню рівня кортизолу.

Поживний сніданок

Вживайте білок (яйця), складні вуглеводи (цільнозерновий хліб), корисні жири та протизапальні речовини. Додайте вітаміни групи B та антиоксиданти.

Добавки

Лецитин може покращити роботу мозку та інших органів.

Трав'яні чаї

Пийте ромашку, м'яту, лемонграс та імбир - вони мають заспокійливі властивості.

Фізична активність

Пробіжка або прогулянка на свіжому повітрі, а також вправи для верхньої частини корпусу покращують кровообіг та стимулюють вироблення корисних речовин.

Релаксаційні техніки

Вправа "4-7-8" допомагає швидко розслабитися та знизити рівень стресу.

Короткий денний сон

Якщо у вас є можливість, подрімайте 15-20 хвилин до 16:00. Це допоможе зменшити сонливість та відновити енергію.

Скиталінська зазначила, що це загальні рекомендації, але, якщо у вас є проблеми зі сном на постійній основі - то краще звернутися до лікаря.