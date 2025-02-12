Как восстановиться после бессонной и тревожной ночи: что надо есть и пить

Бессонная ночь может иметь значительное влияние на организм, вызывая чувство усталости, стресса и нарушения циркадных ритмов. Однако, существуют научно обоснованные способы помочь организму восстановиться и вернуться к нормальному функционированию.

Как помочь себе прийти в себя после тяжелой ночи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога и нутрициолога Оксаны Скиталинской в Facebook.

Что происходит в организме после бессонной ночи?

Накопление аденозина

Это вещество вызывает чувство усталости. Короткий сон или физическая активность помогают уменьшить его уровень.

Повышенный уровень кортизола

Гормон стресса может ухудшить функции нервных клеток. Релаксационные техники и сбалансированное питание способствуют его снижению.

Изменения в экспрессии генов

Циркадные гены могут быть нарушены, но дневной свет и физическая активность помогают восстановить их нормальную работу.

Как помочь себе восстановиться?

Больше дневного света

Проведите время на свежем воздухе или у окна. Свет помогает настроить внутренние часы.

Гидратация

Выпейте стакан теплой воды, а также поддерживайте водный баланс в течение дня. Вода способствует выведению токсинов и снижению уровня кортизола.

Питательный завтрак

Употребляйте белок (яйца), сложные углеводы (цельнозерновой хлеб), полезные жиры и противовоспалительные вещества. Добавьте витамины группы B и антиоксиданты.

Добавки

Лецитин может улучшить работу мозга и других органов.

Травяные чаи

Пейте ромашку, мяту, лемонграсс и имбирь - они обладают успокаивающими свойствами.

Физическая активность

Пробежка или прогулка на свежем воздухе, а также упражнения для верхней части корпуса улучшают кровообращение и стимулируют выработку полезных веществ.

Релаксационные техники

Упражнение "4-7-8" помогает быстро расслабиться и снизить уровень стресса.

Короткий дневной сон

Если у вас есть возможность, вздремните 15-20 минут до 16:00. Это поможет уменьшить сонливость и восстановить энергию.

Скиталинская отметила, что это общие рекомендации, но, если у вас есть проблемы со сном на постоянной основе - то лучше обратиться к врачу.