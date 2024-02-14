Як відновити закриті вкладки в Google Chrome: перевірений спосіб

Сучасні веб-браузери давно обладнані механізмами захисту, які дають змогу відновити випадково закриті вкладки. За винятком надзвичайних ситуацій, таких як програмні збої та серйозні помилки, існує кілька методів легкого відновлення будь-якої закритої вкладки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт хостингової компанії IONOS.
У деяких ситуаціях вам може знадобитися відновити кілька вкладок, наприклад, якщо ви випадково вийшли з браузера або якщо він автоматично закрився через оновлення системи.
Chrome також включає опцію, яка дозволяє повторно відкривати недавно закриті сторінки. У налаштуваннях браузера ви можете вказати, що хочете "продовжувати з того місця, де зупинилися" щоразу, коли відкриваєте Chrome.
Таким чином, вам більше не доведеться турбуватися про випадкове закриття вкладок або несподіване закриття браузера. Все, що вам потрібно зробити, це перезапустити Chrome і вкладки будуть відновлені. Ось як увімкнути цю функцію:
Раніше ми писали про найкращі розширення для Google Chrome, які потрібно встановити зараз.
Ми також маємо матеріал про прості способи, які допоможуть прискорити роботу Chrome на Android.