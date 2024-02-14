Как восстановить закрытые вкладки в Google Chrome: проверенный способ

Как восстановить одну вкладку в Chrome

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте на панели вкладок

Выберите параметр "Открыть закрытую вкладку снова"

Вы также можете пропустить два вышеуказанных шага и просто использовать сочетание клавиш Ctrl + Shift + T. Chrome сразу же восстановит вкладку.

Как восстановить одну вкладку в Chrome (фото: IONOS)

Как восстановить несколько вкладок

В некоторых ситуациях вам может понадобиться восстановить сразу несколько вкладок, например, если вы случайно вышли из браузера или если он автоматически закрылся из-за обновления системы.

Запустите Chrome и откройте главное меню, щелкнув значок с тремя точками, который расположен в правом верхнем углу рядом с адресной строкой

Выберите "История" в главном меню и нажмите "История" в появившемся новом окне. Затем Chrome покажет все страницы, которые вы открыли в последнем сеансе

Чтобы восстановить вкладки Chrome, удерживайте клавишу [Ctrl], а затем щелкните левой кнопкой мыши на страницы, которые хотите восстановить. Они автоматически появятся на панели вкладок

Как восстановить несколько вкладок (фото: IONOS)

Настройка Chrome для повторного открытия предыдущего сеанса по умолчанию

Chrome также включает опцию, которая позволяет вам повторно открывать недавно закрытые страницы. В настройках браузера вы можете указать, что хотите "продолжать с того места, где остановились" каждый раз, когда открываете Chrome.

Таким образом, вам больше не придется беспокоиться о случайном закрытии вкладок или неожиданном закрытии браузера. Все, что вам нужно сделать, это перезапустить Chrome, и вкладки будут восстановлены. Вот как включить эту функцию:

Откройте Google Chrome

Затем откройте главное меню, щелкнув на значок с тремя точками или воспользовавшись сочетанием клавиш Alt + F

Нажмите "Настройки"

Прокрутите вниз до раздела "Запуск"

Выберите опцию "Продолжить с места, где вы остановились"

Повторное открытие вкладок Chrome по умолчанию (фото: IONOS)