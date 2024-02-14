Как восстановить закрытые вкладки в Google Chrome: проверенный способ

Современные веб-браузеры давно оборудованы механизмами защиты, которые позволяют восстановить случайно закрытые вкладки. За исключением чрезвычайных ситуаций, таких как программные сбои и серьезные ошибки, существует несколько методов легкого восстановления любой закрытой вкладки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт хостинговой компании IONOS.
В некоторых ситуациях вам может понадобиться восстановить сразу несколько вкладок, например, если вы случайно вышли из браузера или если он автоматически закрылся из-за обновления системы.
Chrome также включает опцию, которая позволяет вам повторно открывать недавно закрытые страницы. В настройках браузера вы можете указать, что хотите "продолжать с того места, где остановились" каждый раз, когда открываете Chrome.
Таким образом, вам больше не придется беспокоиться о случайном закрытии вкладок или неожиданном закрытии браузера. Все, что вам нужно сделать, это перезапустить Chrome, и вкладки будут восстановлены. Вот как включить эту функцию:
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