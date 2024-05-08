Як відновити втрачені дані на Android-пристрої: 5 корисних програм

Смартфони сьогодні є невід'ємною частиною нашого життя, оскільки на них зберігається вся наша інформація, включаючи фотографії, відео, контакти, повідомлення, важливі документи тощо. Однак такі дані можуть бути втрачені через видалення, несправності або інші проблеми. Зазвичай їх можна відновити з папки резервної копії, але якщо її немає, існують програми, які дозволяють повернути їх.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт зі збереження даних Stellar Data Recovery.
Надійність
Надійне програмне забезпечення від перевіреного бренду гарантує вам 100-відсотковий успіх відновлення.
Підтримка типів файлів
Найкращий інструмент для відновлення даних Android може відновити файли будь-якого типу, будь то фотографії, відео, документи або повідомлення.
Функція попереднього перегляду
Це дозволяє переглядати відновлювані файли перед збереженням, що допомагає вам побачити, чи збереглася якість файлу.
Простота використання
Програмне забезпечення повинно мати зручний інтерфейс, який спрощує процес відновлення навіть для користувачів з обмеженими технічними знаннями.
Витрати
Хоча більшість безкоштовних інструментів відновлення даних Android відповідають вашим базовим потребам, розширеним вимогам до відновлення може відповідати тільки професійне програмне забезпечення, за яке, можливо, доведеться заплатити.
Відгуки користувачів
Завжди читайте огляди, оскільки вони підвищують довіру до програмного забезпечення та допомагають новим користувачам зробити правильний вибір кращої програми для відновлення даних Android.
Цей перевірений інструмент може безпечно завантажувати та відновлювати всі втрачені фотографії, відео, документи, контакти, повідомлення тощо з вашого смартфона Android.
Програмне забезпечення сумісне з усіма версіями Android, починаючи з Android 6.0 і закінчуючи останньою версією Android 13. Стандартна версія поставляється у двох варіантах із підтримкою 3 та 5 пристроїв відповідно.
Плюси
Мінуси
Ціни
Stellar Data Recovery для Android (фото: Stellar Data Recovery)
Tenorshare UltData for Android Data Recovery - ще один простий у використанні інструмент, який відновлює втрачені/видалені дані з Android. Програма може відновлювати втрачені або видалені фотографії, відео та текстові повідомлення.
Плюси
Мінуси
Ціни
Tenorshare UltData (фото: Stellar Data Recovery)
Програмне забезпечення iMyFone D-Back пропонує чотири режими: відновлення даних безпосередньо з телефону Android, відновлення файлів із резервних копій Google, відновлення на зламаному телефоні та даних WhatsApp.
Плюси
Мінуси
Ціни
iMyFone D-Back (фото: Stellar Data Recovery)
Disk Drill - це комплексне рішення для відновлення даних для Android та iOS. Він допомагає відновити відсутні або видалені фотографії, аудіо, документи, відео, архіви і т.д.
Плюси
Мінуси
Ціни
Disk Drill (фото: Stellar Data Recovery)
Це зручний інструмент, який ефективно відновлює втрачені/видалені файли Android, фотографії, аудіо тощо. Він також дозволяє відновлювати дані із внутрішньої пам'яті пристрою, SD-карти Android та SIM-картки. Він може навіть повернути файли з пошкоджених та заражених вірусом телефонів.
Плюси
Мінуси
Ціни
FonePaw Android Data Recovery (фото: Stellar Data Recovery)
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