Как восстановить потерянные данные на Android-устройстве: 5 полезных программ

Смартфоны сегодня являются неотъемлемой частью нашей жизни, поскольку на них хранится вся наша информация, включая фотографии, видео, контакты, сообщения, важные документы и т. д. Однако такие данные могут быть потеряны из-за удаления, неисправностей или других проблем. Обычно их можно восстановить из папки резервной копии, но если ее нет, то существуют программы, позволяющие вернуть их.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт по сохранению данных Stellar Data Recovery.
Надежность
Надежное программное обеспечение от проверенного бренда гарантирует вам 100 процентный успех восстановления.
Поддержка типов файлов
Лучший инструмент для восстановления данных Android может восстановить файлы любого типа, будь то фотографии, видео, документы или сообщения.
Функция предварительного просмотра
Это позволяет вам просматривать восстанавливаемые файлы перед сохранением, что помогает вам увидеть, сохранилось ли качество файла.
Простота использования
Программное обеспечение должно иметь удобный интерфейс, упрощающий процесс восстановления даже для пользователей с ограниченными техническими знаниями.
Расходы
Хотя большинство бесплатных инструментов восстановления данных Android отвечают вашим базовым потребностям, расширенным требованиям к восстановлению может соответствовать только профессиональное программное обеспечение, за которое, возможно, придется заплатить.
Отзывы пользователей
Всегда читайте обзоры, поскольку они повышают доверие к программному обеспечению и помогают новым пользователям сделать правильный выбор лучшего приложения для восстановления данных Android.
Этот проверенный инструмент может безопасно загружать и восстанавливать все потерянные фотографии, видео, документы, контакты, сообщения и т. д. с вашего смартфона Android.
Программное обеспечение совместимо со всеми версиями Android, начиная с Android 6.0 и заканчивая последней версией Android 13. Стандартная версия поставляется в двух вариантах с поддержкой 3 и 5 устройств соответственно.
Плюсы
Минусы
Цены
Stellar Data Recovery for Android (фото: Stellar Data Recovery)
Tenorshare UltData for Android Data Recovery - еще один простой в использовании инструмент, который восстанавливает потерянные/удаленные данные с Android. Приложение может восстанавливать потерянные или удаленные фотографии, видео и текстовые сообщения.
Плюсы
Минусы
Цены
Tenorshare UltData (фото: Stellar Data Recovery)
Программное обеспечение iMyFone D-Back предлагает четыре режима: восстановление данных непосредственно с телефона Android, восстановление файлов из резервных копий Google, восстановление на сломанном телефоне и данных WhatsApp.
Плюсы
Минусы
Цены
iMyFone D-Back (фото: Stellar Data Recovery)
Disk Drill - это комплексное решение для восстановления данных для Android и iOS. Он помогает восстановить отсутствующие или удаленные фотографии, аудио, документы, видео, архивы и т. д.
Плюсы
Минусы
Цены
Disk Drill (фото: Stellar Data Recovery)
Это удобный инструмент, который эффективно восстанавливает потерянные/удаленные файлы Android, фотографии, аудио и т. д. Он также позволяет восстанавливать данные из внутренней памяти устройства, SD-карты Android и SIM-карты. Он может даже вернуть файлы с поврежденных и зараженных вирусом телефонов.
Плюсы
Минусы
Цены
FonePaw Android Data Recovery (фото: Stellar Data Recovery)
У нас также есть материал про действия, которые помогут вам найти файлы и другие загрузки на iPhone или iPad.
А еще мы писали, как перенести данные с Android на iPhone.