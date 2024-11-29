Як відновити роботу Google Maps на телефонах Android та iPhone: 12 ефективних методів

Перевірте стан сервера Google Maps

Як і будь-який інший додаток, Google Maps може відчувати збої сервера з різних причин, включаючи мережні збої, людський фактор, апаратні збої сервера та багато іншого. Ці проблеми можуть порушити зв'язок між серверами Google та іншими системами, що може вплинути на роботу Google Maps.

Щоб перевірити стан сервера Google Maps, можна використовувати такі інструменти, як детектор збоїв і власний Public Status Dashboard від Google. Ці засоби призначені для надання користувачам інформації про стан загальнодоступних продуктів.

Панель загальнодоступних сервісів Google дозволяє користувачам перевіряти поточний стан усіх сервісів. Вона також включає функцію відображення історії, яка показує інцидент за останні 365 днів. Події, що відображаються на панелі, класифікуються як "помилки" (помаранчевий) або "збої" (червоний) залежно від їхньої серйозності.

Крім того, ви також можете відвідати такі сайти, як DownDetector, та виконати пошук на запит Google Maps. Якщо з Google Maps виникла проблема, на сайті буде відображено повідомлення про те, що користувачі повідомляють про проблеми з Картами, а також статистика звітів користувача.

Якщо проблема з сервером підтверджена, ви мало що можете зробити. Зачекайте якийсь час, поки Google сам виправить проблему, і сервер знову почне працювати нормально.

Public Status Dashboard (фото: Technology Personalized)

Перезавантажте свій смартфон

Перезавантаження пристрою є простим та ефективним методом, який може виправити багато проблем на вашому смартфоні, включаючи непрацездатність Google Maps. Це пов'язано з тим, що при роботі пристрою запускаються і зупиняються різні процеси, і деякі застосунки можуть повністю не закриватися. Це може призвести до уповільнення системи, додаткам, що не відкриваються, повідомлень про помилки та інших проблем.

Коли ви перезавантажуєте пристрій, всі программы та процеси завершуються, і пристрій перезавантажується, при цьому всі додатки перезапускаються з нуля.

Якщо застосунок Google Maps не працює, перезавантаження пристрою може допомогти його перезапустити та завершити непотрібні процеси, які можуть спричинити неправильну роботу Google Maps.

Перевірте підключення до Інтернету

Одна з основних причин, через які Google Maps не працює на смартфоні, може бути пов'язана з проблемами з мережею.

Ви можете використовувати різні методи, щоб перевірити інтернет. Найпоширеніший спосіб - відкрити браузер на вашому смартфоні та перейти на сайт Speedtest. Потім натисніть кнопку “Go” та перевірте швидкість вашого інтернету. Переконайтеся, що швидкість завантаження не менше 5 Мбіт/с для плавної роботи Google Maps.

Якщо у вас недостатньо інтернету або проблеми з мережею, спробуйте такі методи усунення несправностей:

Активуйте та деактивуйте режим польоту

Перезавантажте смартфон

Вимкніть режим економії трафіку. Ця опція обмежує швидкість інтернету на вашому смартфоні та відключає дані після досягнення ліміту

Скиньте налаштування мережі. На iPhone перейдіть до "Налаштування", виберіть "Скинути" і натисніть "Скинути налаштування мережі". “Розширені”. Пристрій запропонує вам ввести пароль, якщо він є. На телефоні Android перейдіть до “Параметри”, виберіть “Система” та натисніть “Розширені”. Тут виберіть “Скинути параметри” та “Скинути Wi-Fi, мобільні мережі та Bluetooth”.

Дозвольте використання фонових даних

Більшість людей використовують Google Maps у фоновому режимі і для його роботи потрібне постійне підключення до Інтернету. Якщо ви обмежите використання даних додатком у фоновому режимі, ваша мобільна операційна система обмежить доступ до мобільних даних для застосунка Google Maps, коли вын не використовується.

Як увімкнути фонове використання Google Maps на Android:

Відкрийте основні налаштування на вашому смартфоні

У меню знайдіть опцію “Додатки” та натисніть на неї

Виберіть Google Maps зі списку та натисніть на нього

Після того, як ви відкриєте налаштування вибраного додатка, знайдіть опцію “Використання даних” та натисніть на неї

У меню "Мобільні дані" ви знайдете опцію "Дозволити використання фонових даних". Тут ви можете увімкнути або вимкнути їх для вибраного застосунка

Як увімкнути фонове використання Google Maps на Android (фото: Technology Personalized)

Як увімкнути фонове використання Google Maps на iPhone:

Відкрийте "Налаштування" на вашому iPhone

Прокрутіть вниз та натисніть “Загальні”

Тепер натисніть “Оновлення фонового додатка”

Знайдіть Google Maps та увімкніть перемикач

Увімкніть служби геолокації

Google Maps для визначення локації в першу чергу потребують вашого розташування. У більшості випадків служби геолокації відключені за замовчуванням. Це може бути пов'язано з конфіденційністю або для заощадження батареї вашого смартфона.

Якщо у вас виникли проблеми з Google Maps, можливо, що служби геолокації відключені. Щоб виправити це, ви можете просто увімкнути геолокаційні служби на вашому пристрої Android або iPhone.

Для пристроїв Android:

Відкрийте додаток “Налаштування”

Натисніть “Розташування”

Ви побачите повзунок або перемикач поруч із “Використати місцезнаходження” або аналогічними налаштуваннями. Посуньте повзунок праворуч або натисніть перемикач, щоб активувати його

Після увімкнення служб геолокації Google Maps зможе одразу отримати ваше місцезнаходження

Як увімкнути розташування на Android (фото: Technology Personalized)

Для iPhone (iOS 8 і вище):

Відкрийте додаток “Налаштування”

Прокрутіть вниз і натисніть “Конфіденційність”

У меню “Конфіденційність” натисніть “Служби геолокації”

Поруч із “Служби геолокації” ви побачите перемикач. Натисніть на нього та увімкніть служби геолокації

Перевірте дозволи на місцезнаходження для Google Maps

Тепер, коли ви увімкнули служби геолокації на своєму смартфоні, перевірте, що Google Maps має необхідні дозволи на доступ до служб геолокації на вашому пристрої Android або iPhone.

Як увімкнути дозволи на визначення геолокації для Google Maps на Android:

Відкрийте налаштування

Перейдіть у "Додатки"

У списку знайдіть Google Maps і натисніть на нього

У розділі “Інформація про застосунок” знайдіть опцію “Дозволи”

Якщо дозвіл на місцезнаходження вимкнено, натисніть і виберіть “Дозволити лише під час використання додатка” або “Запитувати кожного разу”.

(фото: Technology Personalized)

Як включити дозволи на місцезнаходження на iPhone:

Відкрийте основні налаштування на iPhone

Тепер прокрутіть вниз і виберіть "Конфіденційність"

Натисніть Google Maps зі списку

Перейдіть до роздільної здатності та натисніть на перемикач, щоб увімкнути його.

Поліпшіть точність позиціонування

Якщо у вас виникають проблеми з визначенням розташування Google Maps, спробуйте підвищити її точність визначення.

Як покращити точність позиціонування на Android:

Відкрийте додаток "Налаштування" на вашому телефоні

Перейдіть до розділу “Місцезнаходження”

Розгорніть меню “Додаткові налаштування” та натисніть “Точність розташування Google”

Увімкніть кнопку “Покращення точності розташування”, якщо вона ще не активована

Як покращити точність позиціонування на iOS:

Запустіть додаток "Налаштування" на вашому iPhone

Перейдіть до “Конфіденційності”, потім натисніть “Служби геолокації”

Знайдіть Google Maps у списку та увімкніть опцію “Точне розташування”

Калібрування компасу

Запустіть додаток Google Maps на вашому пристрої Android або iPhone

Натисніть на синю крапку, яка показує ваше поточне розташування

Натисніть на опцію "Калібрувати компас" унизу

Виконайте жест на екрані, щоб намалювати вісімку за допомогою телефону

Після калібрування перевірте, чи може Google Maps визначити ваше правильне розташування

Вимкніть фіктивне розташування

Запустіть додаток "Налаштування" на Android

Перейдіть до “Системи” та відкрийте меню “Параметри розробника”

Прокрутіть вниз і знайдіть пункт “Вибрати застосунок фіктивного розташування”. Переконайтеся, що тут не вибрано жоден додаток

В якості альтернативи ви можете вимкнути меню “Параметри розробника”, щоб запобігти будь-яким змінам, внесеним там

Вимкніть VPN

У більшості випадків Google Maps працює нормально при увімкненому VPN. Однак, якщо VPN налаштований неправильно, під час використання Google Maps можуть виникнути конфлікти, і додаток може працювати некоректно. Щоб виправити це, ви можете просто відключити VPN під час використання застосунка на iPhone або Android.

Примусово зупиніть Google Maps

Примусове закриття особливо корисне, коли додаток працює неправильно або виникають будь-які проблеми всередині нього. Це може допомогти виправити такі проблеми, як часті збої застосунка і проблеми в роботі.

Як примусово зупинити Google Maps на смартфоні Android:

Натисніть на “Параметри” на вашому пристрої

Залежно від вашого пристрою вам може знадобитися вибрати “Показати всі застосунки”, щоб переглянути всі відкриті додатки

Тепер зі списку додатків виберіть Google Maps

Виберіть опцію "Примусово зупинити"

Підтвердьте своє рішення, вибравши “Примусово зупинити”

Як примусово зупинити Google Maps на Android (фото: Technology Personalized)

Як примусово зупинити Google Maps додаток на iPhone:

Відкрийте перемикач додатків, двічі натиснувши кнопку “Додому” (на iPhone з кнопкою “Додому”) або провівши вниз знизу екрана (на інших моделях iPhone)

Знайдіть застосунок Google Maps у списку нещодавно відкритих та проведіть вгору, щоб його закрити

Очистіть кеш Google Maps

Кеш - це тимчасове сховище, яке використовується мобільними телефонами та додатками для швидкого доступу до інформації, що нещодавно або часто використовується.

Кешування може значно підвищити продуктивність застосунка. Однак воно може мати деякі недоліки. Наприклад, якщо кеш занадто заповнений, це може вплинути на продуктивність ваших додатків. Якщо дані в кеші застаріли, можуть виникати помилки або відображатись застаріла інформація. Очищення кешу, тобто очищення збережених даних, часто може вирішити ці проблеми.

Оновлення додатка Google Maps

Оновлення застосунку до останньої версії також може виправити багато помилок. Завдяки цьому з'являються нові функції, а також виправляються проблеми. Ви можете оновити Google Maps на своєму пристрої Android та iPhone в офіційних магазинах додатків.

Встановіть та видаліть Google Maps

Коли ви видаляєте застосунок Google Maps на своєму iPhone або Android, всі його дані та налаштування зникають. Це не тільки допомагає звільнити місце, але й вирішує проблеми з додатком.