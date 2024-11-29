Як відновити роботу Google Maps на телефонах Android та iPhone: 12 ефективних методів

Google Maps - незамінний інструмент для навігації, але навіть такі надійні додатки іноді дають збій, особливо під час відключень світла, коли мобільний зв'язок та інтернет залишають бажати кращого.
Про 12 надійних методів, які допоможуть відновити роботу Google Maps на пристроях Android та iPhone, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Як і будь-який інший додаток, Google Maps може відчувати збої сервера з різних причин, включаючи мережні збої, людський фактор, апаратні збої сервера та багато іншого. Ці проблеми можуть порушити зв'язок між серверами Google та іншими системами, що може вплинути на роботу Google Maps.
Щоб перевірити стан сервера Google Maps, можна використовувати такі інструменти, як детектор збоїв і власний Public Status Dashboard від Google. Ці засоби призначені для надання користувачам інформації про стан загальнодоступних продуктів.
Панель загальнодоступних сервісів Google дозволяє користувачам перевіряти поточний стан усіх сервісів. Вона також включає функцію відображення історії, яка показує інцидент за останні 365 днів. Події, що відображаються на панелі, класифікуються як "помилки" (помаранчевий) або "збої" (червоний) залежно від їхньої серйозності.
Крім того, ви також можете відвідати такі сайти, як DownDetector, та виконати пошук на запит Google Maps. Якщо з Google Maps виникла проблема, на сайті буде відображено повідомлення про те, що користувачі повідомляють про проблеми з Картами, а також статистика звітів користувача.
Якщо проблема з сервером підтверджена, ви мало що можете зробити. Зачекайте якийсь час, поки Google сам виправить проблему, і сервер знову почне працювати нормально.
Public Status Dashboard (фото: Technology Personalized)
Перезавантаження пристрою є простим та ефективним методом, який може виправити багато проблем на вашому смартфоні, включаючи непрацездатність Google Maps. Це пов'язано з тим, що при роботі пристрою запускаються і зупиняються різні процеси, і деякі застосунки можуть повністю не закриватися. Це може призвести до уповільнення системи, додаткам, що не відкриваються, повідомлень про помилки та інших проблем.
Коли ви перезавантажуєте пристрій, всі программы та процеси завершуються, і пристрій перезавантажується, при цьому всі додатки перезапускаються з нуля.
Якщо застосунок Google Maps не працює, перезавантаження пристрою може допомогти його перезапустити та завершити непотрібні процеси, які можуть спричинити неправильну роботу Google Maps.
Одна з основних причин, через які Google Maps не працює на смартфоні, може бути пов'язана з проблемами з мережею.
Ви можете використовувати різні методи, щоб перевірити інтернет. Найпоширеніший спосіб - відкрити браузер на вашому смартфоні та перейти на сайт Speedtest. Потім натисніть кнопку “Go” та перевірте швидкість вашого інтернету. Переконайтеся, що швидкість завантаження не менше 5 Мбіт/с для плавної роботи Google Maps.
Якщо у вас недостатньо інтернету або проблеми з мережею, спробуйте такі методи усунення несправностей:
Більшість людей використовують Google Maps у фоновому режимі і для його роботи потрібне постійне підключення до Інтернету. Якщо ви обмежите використання даних додатком у фоновому режимі, ваша мобільна операційна система обмежить доступ до мобільних даних для застосунка Google Maps, коли вын не використовується.
Як увімкнути фонове використання Google Maps на Android:
Як увімкнути фонове використання Google Maps на Android (фото: Technology Personalized)
Як увімкнути фонове використання Google Maps на iPhone:
Google Maps для визначення локації в першу чергу потребують вашого розташування. У більшості випадків служби геолокації відключені за замовчуванням. Це може бути пов'язано з конфіденційністю або для заощадження батареї вашого смартфона.
Якщо у вас виникли проблеми з Google Maps, можливо, що служби геолокації відключені. Щоб виправити це, ви можете просто увімкнути геолокаційні служби на вашому пристрої Android або iPhone.
Для пристроїв Android:
Як увімкнути розташування на Android (фото: Technology Personalized)
Для iPhone (iOS 8 і вище):
Тепер, коли ви увімкнули служби геолокації на своєму смартфоні, перевірте, що Google Maps має необхідні дозволи на доступ до служб геолокації на вашому пристрої Android або iPhone.
Як увімкнути дозволи на визначення геолокації для Google Maps на Android:
(фото: Technology Personalized)
Як включити дозволи на місцезнаходження на iPhone:
Якщо у вас виникають проблеми з визначенням розташування Google Maps, спробуйте підвищити її точність визначення.
Як покращити точність позиціонування на Android:
Як покращити точність позиціонування на iOS:
Калібрування компасу
Вимкніть фіктивне розташування
У більшості випадків Google Maps працює нормально при увімкненому VPN. Однак, якщо VPN налаштований неправильно, під час використання Google Maps можуть виникнути конфлікти, і додаток може працювати некоректно. Щоб виправити це, ви можете просто відключити VPN під час використання застосунка на iPhone або Android.
Примусове закриття особливо корисне, коли додаток працює неправильно або виникають будь-які проблеми всередині нього. Це може допомогти виправити такі проблеми, як часті збої застосунка і проблеми в роботі.
Як примусово зупинити Google Maps на смартфоні Android:
Як примусово зупинити Google Maps на Android (фото: Technology Personalized)
Як примусово зупинити Google Maps додаток на iPhone:
Кеш - це тимчасове сховище, яке використовується мобільними телефонами та додатками для швидкого доступу до інформації, що нещодавно або часто використовується.
Кешування може значно підвищити продуктивність застосунка. Однак воно може мати деякі недоліки. Наприклад, якщо кеш занадто заповнений, це може вплинути на продуктивність ваших додатків. Якщо дані в кеші застаріли, можуть виникати помилки або відображатись застаріла інформація. Очищення кешу, тобто очищення збережених даних, часто може вирішити ці проблеми.
Оновлення застосунку до останньої версії також може виправити багато помилок. Завдяки цьому з'являються нові функції, а також виправляються проблеми. Ви можете оновити Google Maps на своєму пристрої Android та iPhone в офіційних магазинах додатків.
Коли ви видаляєте застосунок Google Maps на своєму iPhone або Android, всі його дані та налаштування зникають. Це не тільки допомагає звільнити місце, але й вирішує проблеми з додатком.
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