Как восстановить работу Google Maps на телефонах Android и iPhone: 12 эффективных методов

Google Maps - незаменимый инструмент для навигации, но даже такие надежные приложения иногда дают сбой, особенно во время отключений света, когда мобильная связь и интернет оставляют желать лучшего.
Про 12 надежных методов, которые помогут восстановить работу Google Maps на устройствах Android и iPhone, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Как и любое другое приложение, Google Maps может испытывать сбои сервера по различным причинам, включая сетевые сбои, человеческий фактор, аппаратные сбои сервера и многое другое. Эти проблемы могут нарушить связь между серверами Google и другими системами, что может повлиять на работу Google Maps.
Чтобы проверить состояние сервера Google Maps, вы можете использовать такие инструменты, как детектор сбоев и собственный Public Status Dashboard от Google. Эти средства предназначены для предоставления пользователям информации о состоянии общедоступных продуктов.
Панель состояния общедоступных сервисов Google позволяет пользователям проверять текущее состояние всех сервисов. Она также включает функцию отображения истории, которая показывает инциденты за последние 365 дней. Происшествия, отображаемые на панели, классифицируются как “ошибки” (оранжевый) или “сбои” (красный) в зависимости от их серьезности.
Кроме того, вы также можете посетить такие сайты, как DownDetector, и выполнить поиск по запросу Google Maps. Если с Google Maps возникла проблема, на сайте будет отображено сообщение о том, что пользователи сообщают о проблемах с Картами, а также статистика пользовательских отчетов.
Если проблема с сервером подтверждена, вы мало что можете сделать. Подождите некоторое время, пока Google сам исправит проблему, и сервер снова начнет работать нормально.
Public Status Dashboard (фото: Technology Personalized)
Перезагрузка устройства является простым и эффективным методом, который может исправить множество проблем на вашем смартфоне, включая неработоспособность Google Maps. Это связано с тем, что при работе устройства запускаются и останавливаются различные процессы, и некоторые приложения могут не закрываться полностью. Это может привести к замедлению системы, неоткрывающимся программам, сообщениям об ошибках и другим проблемам.
Когда вы перезагружаете устройство, все программы и процессы завершаются, и устройство перезагружается, при этом все приложения перезапускаются с нуля.
Если приложение Google Maps не работает, перезагрузка устройства может помочь его перезапустить и завершить ненужные процессы, которые могут вызывать неправильную работу Google Maps.
Одна из основных причин, по которой Google Maps не работает на вашем смартфоне, может быть связана с проблемами с сетью.
Вы можете использовать различные методы для проверки интернета. Самый распространенный способ - открыть браузер на вашем смартфоне и перейти на сайт Speedtest. Затем нажмите кнопку “Go” и проверьте скорость вашего интернета. Убедитесь, что у вас скорость загрузки не менее 5 Мбит/с для плавной работы Google Maps.
Если у вас недостаточно интернета или проблемы с сетью, попробуйте следующие методы устранения неполадок:
Большинство людей используют Google Maps в фоновом режиме и для его работы требуется постоянное подключение к интернету. Если вы ограничите использование данных приложением в фоновом режиме, ваша мобильная операционная система ограничит доступ к мобильным данным для приложения Google Maps, когда оно не используется.
Как включить фоновое использование приложения Google Maps на Android:
Как включить фоновое использование приложения Google Maps на Android (фото: Technology Personalized)
Как включить фоновое использование приложения Google Maps на iPhone:
Google Maps для определения локации в первую очередь нуждаются в вашем местоположении. В большинстве случаев службы геолокации отключены по умолчанию. Это может быть связано с конфиденциальностью или для экономии заряда батареи вашего смартфона.
Если у вас возникли проблемы с Google Maps, вполне вероятно, что службы геолокации отключены. Чтобы исправить это, вы можете просто включить службы геолокации на своем устройстве Android или iPhone.
Для устройств Android:
Как включить местоположение на Android (фото: Technology Personalized)
Для iPhone (iOS 8 и выше):
Теперь, когда вы включили службы геолокации на своем смартфоне, проверьте, что Google Maps имеет необходимые разрешения для доступа к службам геолокации на вашем устройстве Android или iPhone.
Как включить разрешения на определение геолокации для Google Maps на Android:
(фото: Technology Personalized)
Как включить разрешения на определение местоположения на iPhone:
Если у вас возникают проблемы с определением местоположения в Google Maps, попробуйте повысить ее точность определения.
Как улучшить точность определения местоположения на Android:
Как улучшить точность определения местоположения на iOS:
Калибровка компаса
Отключите фиктивное местоположение
В большинстве случаев Google Maps работает нормально при включенном VPN. Однако, если VPN настроен неправильно, при использовании Google Maps могут возникнуть конфликты, и приложение может работать некорректно. Чтобы исправить это, вы можете просто отключить VPN при использовании приложения на вашем iPhone или Android.
Принудительное закрытие особенно полезно, когда приложение работает неправильно или возникают какие-либо проблемы внутри него. Это может помочь исправить такие проблемы, как частые сбои самого приложения и проблемы в работе.
Как принудительно остановить Google Maps на смартфоне Android:
Как принудительно остановить Google Maps на Android (фото: Technology Personalized)
Как принудительно остановить Google Maps на iPhone:
Кэш - это временное хранилище, используемое мобильными телефонами и приложениями для быстрого доступа к недавно или часто используемой информации.
Кэширование может значительно повысить производительность приложения. Однако оно также может иметь некоторые недостатки. Например, если кэш слишком заполнен, это может повлиять на производительность ваших приложений. Если данные в кэше устарели, могут возникать ошибки или отображаться устаревшая информация. Очистка кэша, то есть очистка сохраненных данных, часто может решить эти проблемы.
Обновление приложения до последней версии также может исправить многие ошибки. Благодаря этому появляются новые функции, а также исправляются роблемы. Вы можете обновить Google Maps на своем устройстве Android и iPhone в официальных магазинах приложений.
Когда вы удаляете приложение Google Maps на своем iPhone или Android, все его данные и настройки исчезают. Это не только помогает освободить место, но также решает проблемы с приложением.
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