Як відкрити вино без штопора: неймовірно простий лайфхак з ножем та виделкою

Іноді буває так, що під час вечірки або свята губиться штопор, або його ж просто забувають принести. Але як тоді відкрити вино? Виявляється, впоратися із цією задачею можна завдяки звичайній виделці та негострому ножу.
Як відкрити вино без штопора, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: TikTok-акаунт блогерки під ніком ty.ree.suh, сайт Gazeta.pl.
Блогерка Тереза поділилася, що знайшла неймовірно простий спосіб відкоркувати пляшку вина. Для цього їй знадобився негострий ніж та виделка. Принцип її лайфхаку неймовірно простий.
Ніж потрібно вставити у пробку. А потім "вчепіться" зубцями виделки у ніж, аби у вас вийшов механізм, схожий на штопор. І починайте крутити.
Відкрити вино без штопора просто (скріншот)
Ви зрозумієте, що робите усе правильно, коли пробка почне поступово виходити з пляшки. Не поспішайте, усе вийде, але відкривати вино потрібно обережно.
Блогерка знайшла спосіб відкрити вино ножем (скріншот)
Також ви можете замінити штопор звичайною запальничкою. Просто почніть обережно прогрівати горло пляшки, пробка поступово почне виходити. Але варто врахувати, що це ризиковий метод, адже пляшка може луснути, а також є ризик обпектися від нагрітого запальничкою скла.
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