Как открыть вино без штопора: невероятно простой лайфхак с ножом и вилкой

Как открыть вино без штопора в гостях или дома

Блогерша Тереза поделилась, что нашла невероятно простой способ откупорить бутылку вина. Для этого ей понадобился неострый нож и вилка. Принцип ее лайфхака невероятно прост.

Нож нужно вставить в пробку. А потом "вцепитесь" зубцами вилки в нож, чтобы у вас получился механизм, похожий на штопор. И начинайте крутить.

Открыть вино без штопора просто (скриншот)

Вы поймете, что все делаете правильно, когда пробка начнет постепенно выходить из бутылки. Не торопитесь, все получится, но открывать вино нужно осторожно.

Блогерша нашла способ открыть вино ножом (скриншот)

Как открыть бутылку вина зажигалкой - дополнительный лайфхак

Также вы можете заменить штопор обычной зажигалкой. Просто начните осторожно прогревать горло бутылки, пробка постепенно начнет выходить. Но стоит учесть, что это рисковый метод, ведь бутылка может лопнуть, а также есть риск обжечься от нагретого зажигалкой стекла.