Як відклеїти жуйку від одягу: 10 простих способів

Попередня підготовка одягу

Видаляючи жуйку з одягу, відірвіть якомога більше жуйки і попередньо протестуйте будь-який хімічний розчин або термічну обробку на шві або іншій ділянці, яку не буде видно під час носіння одягу.

Уникайте використання методів видалення із застосуванням речовин, таких як лак для волосся, які можуть забарвити або пошкодити тканину.

Після видалення всієї жуйки за допомогою однієї з наведених нижче стратегій попередньо обробіть ділянку спреєм для виведення плям або рясно нанесіть на неї кухонне або господарське мило перед пранням. Не кладіть виріб у сушильну машину, доки не переконаєтеся, що жуйка повністю видалена.

Способи відклеїти жуйку з одягу

Нанести засіб для миття посуду

Засіб для миття посуду ефективно розщеплює жирні плями, тож може допомогти видалити жуйку з одягу. Просто наносіть декілька крапель засобу на жувальну гумку та потріть липку масу старою зубною щіткою протягом хвилини.

Потім обережно зішкребіть жуйку ножем. Щоб видалити залишки засобу для миття посуду, виберіть одяг, як зазвичай.

Попрасувати через картон

Покладіть одяг на картон так, щоб гумка опинилася між тканиною і картоном. Пропрасуйте забруднену ділянку на середньому температурному режимі праски, щоб приліпити жуйку до картону. Тоді її можна буде видалити з тканини.

Заморозити

Щоб видалити жуйку з одягу, її можна спробувати заморозити та зішкребти тупим ножем або скребком для фарби. Поміщати одяг в морозильну камеру не обов'язково - достатньо покласти пакет з льодом на жувальну гумку приблизно на 20 хвилин.

Намагайтеся зішкребти жуйку якнайшвидше після заморожування. Після того, як вона відтане, її буде важко видалити знову.

Відпарити

Видалити жуйку з тканини можна за допомогою пари. Потримайте ділянку одягу над носиком чайника з окропом або скористайтеся ручним відпарювачем. Пара розм'якшить жуйку, що дозволить легко видалити її скребком або зубною щіткою.

Потримати в гарячій воді

Покладіть предмет одягу в каструлю або ванну з гарячою водою. Поки одяг занурений у воду, зішкребіть жуйку зубною щіткою, ножем для масла або шпателем.

Змочити оцтом

Кислота в оцті розм'якшить жуйку і допоможе відклеїти її від тканини. Спочатку налийте дистильований білий оцет у посуд, придатний для мікрохвильової печі, і нагрійте його в мікрохвильовій печі. Занурте зубну щітку в теплу рідину і втирайте її в жувальну гумку.

Намастити зубною пастою

Спочатку зішкребіть жуйку, наскільки це можливо, кредитною карткою або тупим лезом ножа. Потім нанесіть на жувальну гумку трохи звичайної білої зубної пасти і зачекайте, доки маса висохне. Коли зубна паста затвердіє, вона полегшить вам завдання зішкребти решту жуйки.

Протерти спиртом

Видалити жуйку з одягу можна за допомогою спирту. Ватною паличкою нанесіть спирт на жувальну гумку та почекайте приблизно хвилину. Потім зніміть жуйку за допомогою смужки скотчу або зішкребіть її ножем.

Нанести WD-40

WD-40 допоможе послабити жуйку, щоб її було легше зішкребти. Розпиліть трохи WD-40 на забруднену ділянку одягу, а потім зітріть жуйку щіткою. Вам знадобиться лише невелика кількість засобу - тонкий шар, достатній, щоб покрити пляму.

Потім енергійно потріть пляму ганчіркою, щоб видалити жуйку. Після цього виперіть одяг, як зазвичай, щоб видалити весь WD-40.

Намастити арахісовим маслом

Нанесіть невелику кількість арахісового масла на жуйку. Залиште на кілька хвилин, щоб жири та олії, що містяться в арахісовому маслі, зробили жуйку менш липкою. Потім зішкребіть жуйку та арахісове масло тупим ножем.