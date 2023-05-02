Як відбити м'ясо без молотка та на якій поверхні це заборонено робити

М'ясо - улюблений продукт майже кожної людини. До того ж з м'яса готуються майже всі основні страви з раціону людини. Найпростіше - це посмажити відбивні. І це можна зробити без шуму та бризів, які розлітаються по усіх кухні.

Як відбити м'ясо без шуму та на якій поверхні краще це робити - читайте на Styler нижче .

Як відбити м'ясо без бризок

Щоб під час відбивання м'яса не було бризок, потрібно загорнути його в харчову плівку. Тільки після цього починати відбивати м'ясо.

Однак, варто пам'ятати, що харчова плівка може легко порватися при відбитті м'яса, тому бажано брати міцну плівку.

Також можна покласти м'ясо на кілька хвилин в морозильну камеру. Тоді м'ясо можна буде набагато легше нарізати та не буде бризок.

Що зробити, щоб не було шуму

Знизити рівень шуму в десятки разів під час відбивання м'яса допоможе кухонний рушник. Знадобиться великий рушник, адже його потрібно буде скласти в 3-4 шари і постелити під кухонну дошку.

Також можна застелити рушник як розказано вище, потім на нього покласти кухонну дошку, а зверху покласти ще один рушник. М'ясо потрібно обгорнути в харчову плівку і покладіть на дошку поверх рушника. Тоді шуму не буде взагалі.

Як відбити м'ясо без кухонного молотка

Ніж

Знадобиться найбільший ніж, який тільки є на вашій кухні. Відбивати м'ясо потрібно не гострою його стороною, а тупою. Стукайте по м'ясу в різних напрямках, а потім переверніть його і також відбийте за допомогою ножа.

Пляшка

Для такого способу знадобиться саме скляна пляшка. Щоб скористатися цим методом, потрібно перевернути пляшку догори дном і шийкою пляшки відбивати м'ясо.

Зазначимо, що відбивати яловичину скляною пляшкою потрібно дуже обережно, адже у цього виду м'яса дуже жорсткі волокна. Тому пляшка може випадково розколотися. Найкраще скляною пляшкою відбивається м'ясо курки.

Качалка для тіста

Качалку потрібно загорнути в харчову плівку і починати відбивати м'ясо. Також з легкістю відбити м'ясо допоможе товкачка для картопляного пюре.

На якій поверхні краще не відбивати м'ясо

Дерев'яні кухонні дошки добре вбирає вологу, у тому числі й м’ясний сік. В результаті відбивання м’яса на дерев’яній дошці може призвести до того, що продукт стане сухим.

Перед тим, як почати відбивати м'ясо, кухонну дошку треба намочити водою. Матеріал вбере вологу, завдяки чому не "забиратиме" м’ясний сік.