Як видалити плями від сечі та її запах: ефективні домашні способи

Що потрібно для видалення плям сечі

Видалення плям від сечі з меблів може бути складним завданням, особливо якщо пляма вже висохла. Але з правильними засобами та швидкими діями проблему можна легко вирішити. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

9% столовий оцет;

харчова сода;

3% перекис водню;

будь-який пінний засіб (наприклад, рідина для миття посуду).

Важливо не використовувати воду для змивання плями відразу - це тільки погіршить ситуацію, допомагаючи сечі проникати глибше в тканину.

Кроки для видалення свіжих плям сечі

Першим кроком потрібно якомога швидше промокнути пляму паперовими рушниками або серветками. Можна також використовувати наповнювач для котячого туалету, щоб ввібрати зайву рідину. Це значно підвищить шанси повністю позбутися плями.

Далі, змішайте оцет з водою у пропорції 1:3 і нанесіть цей розчин на забруднену ділянку за допомогою пульверизатора. Промокніть зайву рідину, але не використовуйте надто багато розчину, щоб не намочити оббивку.

Після того як оцет висохне, посипте пляму содою. Залиште соду на плямі мінімум на 5 хвилин.

У цей час можна приготувати наступний розчин: змішайте перекис водню з водою в рівних пропорціях і додайте одну чайну ложку мийного засобу. Отриману рідину розпиліть на соду і залиште для хімічної реакції на 2-3 години.

Якщо пляма від сечі виникла на делікатній тканині, будьте обережні з застосуванням перекису або хлорки, оскільки вони можуть змінити колір оббивки.

Видалення плями від сечі відбувається у декілька етапів (фото: Freepik.com)

Видалення застарілих плям сечі

Застарілі плями важче видалити, але це можливо з допомогою більш активних засобів.

Йод або спирт можуть бути ефективними для темних тканин. В 1 літр води додайте 16 крапель йоду і протріть цим розчином забруднену ділянку.

Також можна використовувати спирт, розведений з водою, залишаючи його на кілька годин, а потім висушити феном.

Як позбутися від запаху сечі

Навіть після видалення плям запах може залишитися. Для його знищення є кілька народних засобів:

Аміачний спирт: змішайте з водою у пропорції 1:1 і акуратно обробіть пляму.

змішайте з водою у пропорції 1:1 і акуратно обробіть пляму. Лимонний сік: лимон освіжає тканини та нейтралізує запах.

лимон освіжає тканини та нейтралізує запах. Сода: змішайте соду з водою до пастоподібного стану і нанесіть на пляму, залишивши на кілька годин.

Дотримуючись цих порад, ви зможете ефективно видалити плями та запахи від сечі з меблів у домашніх умовах.