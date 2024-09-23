Як видалити клей з одягу: 8 способів позбутися стійких плям

Підготовка до видалення плями від клею

Перш ніж розпочати процес видалення плями від клею, дуже важливо зрозуміти тип речовини та сумісність засобів з різними тканинами. Для безпечного та ефективного видалення клейових продуктів, таких як суперклей або тканинний клей, можуть знадобитися особливі методи.

Крім того, тип тканини, з якою ви працюєте, відіграє важливу роль у визначенні найкращого підходу до видалення плям від клею без пошкодження або зміни кольору.

Також за можливості сушіть одяг природним способом: сушильні машини та радіатори лише закріплюють плями клею в тканині і ускладнюють їхнє видалення.

Перед застосуванням будь-якого методу видалення клею на пошкодженій тканині необхідно провести пробний тест на непомітній ділянці.

Цей запобіжний крок дозволяє оцінити, як тканина реагує на обрану техніку або розчинник, мінімізуючи ризик потенційного пошкодження.

Змити мийним засобом

Цей метод найкраще підходить для клеїв на водній основі. Насамперед дайте клею повністю висохнути. Спроба видалити ще вологий клей тільки поширить липкі залишки по тканині і створить ще більше проблем.

Тоді обережно зніміть залишки клею, а одяг помістіть в таз з холодною водою (тепла вода може закріпити клей, що ускладнить його видалення). Замочіть речі на ніч - це повинно розм'якшити клей.

Потім вийміть одяг з холодної води і негайно нанесіть невелику кількість рідкого прального порошку або засобу для миття посуду. Злегка потріть пляму, щоб просочити її засобом, а потім виперіть, використовуючи холодну воду.

Заморозити і зчистити

Такий метод радять використовувати для видалення плям від будівельних клеїв. Проте спочатку потрібно зачекати, доки клей повністю висохне, перш ніж намагатися видалити його.

Не намагайтеся витерти його до повного висихання. Витираючи рідкий клей, ви лише заженете його глибше у волокна.

Коли клей висохне, потрібно:

обережно зішкребти залишки клею за допомогою тупого ножа або пластикового скребка;

покласти тканину в морозильну камеру на годину.

Після того, як клей застигне, ви зможете відклеїти більшу його частину від тканини. Якщо пляма залишилася, рекомендують точково обробити ділянку розчинником або засобом для виведення плям.

Замочити в оцті

Один з найпоширеніших предметів домашнього вжитку, який може допомогти позбутися плям від клею - це оцет. Завдяки своїм кислотним властивостям він ефективно послаблює адгезійний зв'язок клею.

Щоб видалити плями від клею оцтом, радять зробити наступне:

приготуйте оцтовий розчин, змішавши однакову кількість білого оцту і води;

акуратно нанесіть розчин на пляму від клею і залиште на кілька хвилин;

чистою ганчіркою або губкою промокніть ділянку, рухаючись від краю плями до центру.

Повторюйте цей процес до тих пір, поки клей не зникне. Потім ретельно промийте тканину водою, щоб видалити залишки оцту.

Застосувати відбілювач

Відбілювач може допомогти вивести пляму від клею з блискітками. Але застосовувати його краще лише на білій тканині.

Спочатку зачекайте, доки клей висохне, потім обережно зішкребіть його за допомогою тупого ножа. Змочіть пляму холодною водою, а потім нанесіть відбілювач, дотримуючись зазначених на упакуванні порад з дозування.

Коли пляма від клею з блискітками зникне, виперіть одяг в прохолодній воді.

Розмочити ацетоном

Для видалення суперклею знадобиться дещо сильніший засіб - ацетон. Після повного висихання клею, чистити одяг від плями ацетоном слід таким чином:

нанесіть засіб на шматочок вати або чистої тканини;

обережно протріть або промокніть пляму з обох боків тканини.

Коли клей розчиниться, виперіть одяг в холодній воді.

Нанести WD-40

Цей чудо-продукт є відомим мастилом, але він також є розчинником, який ефективно видаляє плями від суперклею і клею на водній основі з одягу. Втім, через деякі хімічні компоненти WD-40 не підходить для делікатних тканин, таких як кашемір, атлас або шовк.

Перед використанням переконайтеся, що пляма від клею висохла, а потім видаліть якомога більше клею з тканини за допомогою ложки. Потім нанесіть на пляму невелику кількість WD-40, зачекайте не більше кількох хвилин. Після цього нанесіть на пляму мийний засіб і прополощіть під холодною водою.

Повторіть процес повного зникнення плями, а потім покладіть річ у пральну машину з холодним режимом прання.

Потерти з медичним спиртом

Відомий своїми розчинними властивостями, медичний спирт може допомогти розчинити клей і полегшити його видалення. Щоб скористатися цим методом, необхідно виконати наступні дії:

змочіть чисту тканину або ватну кульку медичним спиртом;

обережно притисніть вату до забрудненої ділянки;

зачекайте кілька хвилин, потім обережно потріть тканину або скористайтеся щіткою з м'якою щетиною.

Коли пляма зникне, промийте тканину прохолодною водою, щоб видалити залишки спирту.

Намастити лимонним маслом

Лимонна олія - чудовий спосіб видалити плями від липких залишків, таких як суперклей або клей на водній основі, оскільки вона є природним розчинником.

Переконайтеся, що пляма від клею повністю висохла, потім нанесіть трохи лимонної ефірної олії на пляму і втирайте її пальцями або чистою сухою ганчіркою. Це повинно розчинити пляму від клею.