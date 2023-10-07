Як вибрати психолога, який дійсно допоможе, а не поглибить проблему

Як знайти "свого" спеціаліста

"Психолог має бути не тільки фахівцем, а й людиною, з якою вам буде комфортно спілкуватись і якій легко довіритись. Будьте готові, що це може зайняти певний час, не завжди виходить знайти спеціаліста з першого разу, але цьому варто приділити належну увагу", - пояснює психотерапевт.

Вона радить дізнатися наступну інформацію, перед тим, як записатись на прийом:

освіта спеціаліста - у психолога чи психотерапевта повинна бути вища профільна психологічна, а у психіатрів - медична освіта

чи є особиста терапія та супервізія

досвід роботи з вашим запитом

Знайти сайт або робочий профіль спеціаліста можна в інтернеті. Також варто почитати відгуки про роботу. Це дозволить побачити, як поводить себе людина у спілкуванні, які думки транслює, та визначити, чи приємно вам буде спілкуватись з конкретним психологом.

"Варто також звертати увагу на свої відчуття під час першої зустрічі. Не варто боятись питати про те, як відбуватиметься психотерапія, що ви будете робити, що потрібно від терапевта, а що від вас. Також важливо дати собі відповідь, чи хочеться вам саме з цим спеціалістом проходити психотерапевтичний процес", - каже Волченська.

Як підготуватись до першої сесії з психологом

Потрібно зрозуміти, що відчуття певного переляку чи перевантаження емоціями є нормальним. Перед та після сесії варто вивільнити трохи часу, щоб добре обміркувати ваші цілі й запити.

"Під час першої сесії ви знайомитеся зі спеціалістом, його методами роботи й вирішуєте, чи підходить така терапія вам. Ви можете не розповідати всього під час першої зустрічі, якщо не готові", - говорить психотерапевт.

Налаштуватись перед сеансом з психологом допомагає бажання змін сьогодні й зараз. Звичайно, йдеться про мікрозміни, які зрештою призводять до величезних трансформацій. Мікрозміна - це подивитись на ситуацію під іншим кутом, помітити свої почуття раніше за реакцію, пережити емоційний досвід в інший спосіб.

Як визначити свій запит

Не обов'язково мати ключове питання, яке ви хочете вирішити. Дуже часто справжній запит формується під час перших зустрічей із психологом. Досить позначити ситуацію чи тему, яку вам хочеться або необхідно дослідити. Ваш інтерес до психотерапії є достатньо важливим приводом для звернення, але чіткий запит дійсно робить процес терапії більш ефективним.

"Часто люди звертаються до психолога, описуючи проблему як "я хочу бути щасливим" або "мені здається, я у глухому куті" або "мені погано, і я хочу, щоб стало краще". Для більш ефективного лікування краще намагатись конкретизувати свою проблему", - пояснює фахівець.

Допомогти у цьому можуть питання: "Що я хочу, щоб відбувалось в моєму житті?", "Що я хочу, щоб у моєму житті припинило своє існування чи зменшилось?" та "Що я вважаю мені треба почати робити, але обираю робити інше?"

Найчастіше запит на зміни є у таких питаннях як: комунікація з оточуючими, любов до себе, шкідливі залежності, романтичні та сімейні стосунки, самопізнання та розуміння власних емоцій.

"Спробуйте проаналізувати різні сфери свого життя, прислухаючись до своїх відчуттів. Подумайте про те, чого б ви хотіли досягти, яким ви бачите своє життя в майбутньому і чого ви хочете для себе. Вкрай важливо залишатись чесним із собою і в подальшому викладенні запиту терапевту", - наголошує Волченська.

Розпочніть з конкретної проблеми. Постарайтесь визначити її якомога чіткіше і конкретніше. Також ви можете визначити для себе довгострокові й короткострокові цілі терапії. Наприклад, короткострокова ціль: "я хотів/-ла би, аби мені було простіше спілкуватись з колегами", довгострокова - "я хотіла б стати менш тривожною".

Поміркуйте, чого ви хочете досягти, як почуватись, що хотіли б змінити - це допоможе обрати напрямок.

Налаштуйтесь на тривалу терапію

"Не чекайте, що психолог дасть вам відповіді та прийме рішення за вас - скоріше це точна ознака, що ви не у фахівця. Завдання психолога - супроводжувати вас у пошуку відповідей на свої питання, оскільки крім вас, ніхто не знає їх, а також давати інструменти самостійного пошуку цих відповідей. Приготуйтесь уважно слухати та чути фахівця. Зрозумійте, що терапія - це довгий шлях", - каже психотерапевт.

Будьте готові, що процес іноді може бути важким і неприємним, але в результаті ви прийдете до справжніх відповідей та приємних результатів.

Потрібно прислухатись до себе та, як і в будь-яких стосунках, якщо щось йде не так - одразу треба про це говорити.