Як вибрати "свого" партнера для щасливих стосунків і не помилитися

Стосунки важливо будувати з людиною, яка вам підходить, і з якою ви будете відчувати собою, а не грати якусь роль.
Про це в Instagram розповіла психолог Наталія Обушна.
Перш ніж шукати партнера, важливо розуміти свої власні потреби, цінності та бажання. Приділіть увагу своїм інтересам, цілям у житті та тим речам, які вам важливі
Чим більше ви дізнаєтеся про себе, тим легше буде знайти партнера, який вас доповнює.
Партнерство буде міцним, якщо у вас і вашого партнера є спільні цінності. Подумайте і обговоріть про такі аспекти, як сімейні цінності, етика, вірування та погляди на життя.
Чим більше у вас спільного у цих сферах, тим більше у вас спільного для взаєморозуміння.
Фізична привабливість може бути важливим чинником для взаємної прив'язаності. Однак, також важливо відчувати емоційну, інтелектуальну та духовну привабливість до вашого партнера.
Вам має бути комфортно разом і взаємне спілкування має бути приємним для обох.
Важливо мати здатність до побудови здорових і відкритих взаємин. Комунікація є ключовим фактором успішного партнерства.
Шукайте людину, з якою вам комфортно спілкуватися, яка розуміє вас і підтримує ваші потреби.
Ваш партнер має вас розуміти і підтримувати. Для гармонійних стосунків дуже важливо знайти людину, яка буде підтримувати вас у вашому розвитку, сприяти вашим мріям і бути поруч у складних часах, дуже важливо.
Зверніть увагу на процес знайомства з потенційними партнерами. Розгляньте можливість дружби, спільних інтересів та поступового розвитку стосунків.
Не кваптеся, будуйте зв'язок, дозволяючи йому рости і розвиватися природним шляхом.
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