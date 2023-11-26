Як вибрати світильник із датчиком руху, щоб не прогадати з ціною та якістю: огляд товарів

Українці уже готуються до важкої зими, тому скуповують пристрої, які допомагають економити світло, зменшуючи навантаження на мережу. Зараз є попит на світильники із датчиком руху - такі працюють тільки тоді, коли реально у цьому є потреба.

Як вибрати бездротовий світильник із датчиком руху

Найчастіше світильники із датчиком руху встановлюється біля вхідних дверей, поруч із ліжком або перед сходами, також часто їх монтують біля входу у підвал чи на горище.

При виборі пристрою варто одразу продумати, де саме ви його монтуватиме, тому що пристрій має мати достатній кут огляду. Стельові призначені для сканування зони в 360 градусів. Їх застосовують для повного контролю приміщення. Вони мають плоску форму і розміщуються на стелях в санвузлах та ванних кімнатах.

А от у кутових та настінних - кут огляду не перевищує 180 градусів. Їх встановлюють у коридорах, на сходах дворівневих квартир. Найчастіше в них є інфрачервоні датчики руху. Кут їх сприйняття - 180 градусів.

Також звертайте увагу на радіус дії світильника з датчиком руху, включаючи час роботи девайсу після вмикання та до моменту відключення світла. У середньому цей параметр має значення меж 3-6 метрів.

Деякі моделі мають додаткові налаштування. Світильник із захистом від вологості варто вибирати для ванної чи санвузла, або ж для монтажу перед вхідними дверима чи при спуску у підвал.

Також варто взяти модель, яка не реагувати на рух тварин, якщо у вас вдома є собака чи кіт, інакше пристрій спрацьовуватиме кожного разу, як тварина наблизиться до зони дії світильника, а це споживатиме додаткову електроенергію.

Перед покупкою треба врахувати, які параметри пристрою потрібні саме вам (скриншот)

Важливо враховувати модель пристрою та ціни. Найдешевші пристрої навряд чи прослужать довго і якісно, адже вони не розраховані на тривалий термін роботи, що характеризується неякісними матеріалами.

Якщо хочете розмістити світильник у коморі, наприклад, то варто брати автономні моделі, які працюють на батареях. Їх монтують там, куди важко прокласти електропроводку. Датчики руху в них інфрачервоні. Також часто світильник із акумулятором монтують у шафах чи на кухонних меблях.

При виборі також врахуйте, що світлодіодні світильники з інфрачервоними датчиками скорочують споживання енергії до 90%, тому допоможуть зекономити.

Скільки коштують такі світильники

Вартість пристрою залежить від моделі та виробника. Ціни стартують від 240 грн і можуть сягати 3 тис. грн. Такі прилади можна купити у мережах побутових товарів, або в інтернет-магазині.

Гарантійний термін більшості моделей світильників із датчиком руху становить 2 роки.

Ціни на світильники залежать від моделі та виробника пристрою (скриншот)