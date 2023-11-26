Як вибрати світильник із датчиком руху, щоб не прогадати з ціною та якістю: огляд товарів
Українці уже готуються до важкої зими, тому скуповують пристрої, які допомагають економити світло, зменшуючи навантаження на мережу. Зараз є попит на світильники із датчиком руху - такі працюють тільки тоді, коли реально у цьому є потреба.
Про те, як вибрати світильник із датчиком руху, пише РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці публікації використали матеріали: Gelius, Unilem та Svetum.
Як вибрати бездротовий світильник із датчиком руху
Найчастіше світильники із датчиком руху встановлюється біля вхідних дверей, поруч із ліжком або перед сходами, також часто їх монтують біля входу у підвал чи на горище.
При виборі пристрою варто одразу продумати, де саме ви його монтуватиме, тому що пристрій має мати достатній кут огляду. Стельові призначені для сканування зони в 360 градусів. Їх застосовують для повного контролю приміщення. Вони мають плоску форму і розміщуються на стелях в санвузлах та ванних кімнатах.
А от у кутових та настінних - кут огляду не перевищує 180 градусів. Їх встановлюють у коридорах, на сходах дворівневих квартир. Найчастіше в них є інфрачервоні датчики руху. Кут їх сприйняття - 180 градусів.
Також звертайте увагу на радіус дії світильника з датчиком руху, включаючи час роботи девайсу після вмикання та до моменту відключення світла. У середньому цей параметр має значення меж 3-6 метрів.
Деякі моделі мають додаткові налаштування. Світильник із захистом від вологості варто вибирати для ванної чи санвузла, або ж для монтажу перед вхідними дверима чи при спуску у підвал.
Також варто взяти модель, яка не реагувати на рух тварин, якщо у вас вдома є собака чи кіт, інакше пристрій спрацьовуватиме кожного разу, як тварина наблизиться до зони дії світильника, а це споживатиме додаткову електроенергію.
Перед покупкою треба врахувати, які параметри пристрою потрібні саме вам (скриншот)
Важливо враховувати модель пристрою та ціни. Найдешевші пристрої навряд чи прослужать довго і якісно, адже вони не розраховані на тривалий термін роботи, що характеризується неякісними матеріалами.
Якщо хочете розмістити світильник у коморі, наприклад, то варто брати автономні моделі, які працюють на батареях. Їх монтують там, куди важко прокласти електропроводку. Датчики руху в них інфрачервоні. Також часто світильник із акумулятором монтують у шафах чи на кухонних меблях.
При виборі також врахуйте, що світлодіодні світильники з інфрачервоними датчиками скорочують споживання енергії до 90%, тому допоможуть зекономити.
Скільки коштують такі світильники
Вартість пристрою залежить від моделі та виробника. Ціни стартують від 240 грн і можуть сягати 3 тис. грн. Такі прилади можна купити у мережах побутових товарів, або в інтернет-магазині.
Гарантійний термін більшості моделей світильників із датчиком руху становить 2 роки.
Ціни на світильники залежать від моделі та виробника пристрою (скриншот)
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