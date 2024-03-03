Як вибрати сумку на весну у трендовому кольорі 2024 року

Як вибрати сумку коричневого кольору на весну 2024

Весна вже настала, на вулиці сяє сонце, птахи співають пісні, а погода радує своїм теплом. І все це означає те, що ми вже починаємо діставати легкі речі та замислюємось над купівлею нових, більш актуальних для сьогодення одиниць.

Сумки коричневого кольору будуть актуальними у цьому сезоні та варіанти стилізацій, які можна зробити з ними існують.

Сумка з фурнітурою

Сумка з фурнітурою може стати гарним доповненням для жінок, які дотримуються мінімалізму В образі. Саме фурнітура на сумці послужить акцентом, за допомогою якого інші аксесуари можна не додавати.

Сумки з фурнітурою у коричневому кольорі (фото: Pinterest)

Сумка незвичної форми

Сумка незвичної форми, яка не закривається, але від цього не стає менш привабливою. Вона може замінити звичний шопер, додаючи при цьому модне віяння у свій образ.

Жінкам з невеликим зростом рекомендую переконатись у тому, чи підійде вам ця форма. Не варто забувати про баланс пропорцій в образі, які з цією сумкою можуть порушитись.

Але якщо ви так само як і обожнюєте величезні сумки, то не звертайте на це увагу і купуйте сумки великого розміру, бо комфорт та бажання важливіше будь-яких заборон.

Сумка незвичної форми у коричневому кольорі (фото: Pinterest)

Сумка середнього розміру

Класична, акуратна можна сказати сумка з нотками вінтажу. Підійде для елегантних образів, доповнить його жіночністю та стриманістю.

Сумки середнього розміру у коричневому кольорі (фото: Pinterest)

Велика, містка сумка

Має зручну форму, щоб можна було із собою захопити пів хати "потрібностей", які так важливі для жінки.

Має як перевагу - місткість, так і не недолік - немає ділень всередині, що може викликати незручність для тих, то любить порядок.

Рекомендовано у такі сумки додатково класти косметичку, або роздільник, у який можна розмістити всі свої "потрібності" і проблема хаосу у речах вирішиться сама собою.

Сумки великого розміру у коричневому кольорі (фото: Pinterest)

Обираючи свою сумку заздалегідь продумайте про поєднання речей з нею у вашому гардеробі.

Сьогодні не обовʼязково щоб сумка була одного кольору з взуттям, тому вона може бути одним з акцентів у вашому образі. Не забувайте про свій комфорт та вподобання і тоді річ прослужить вам довгий час і буде дарувати лише приємні емоції.