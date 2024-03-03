Як вибрати сумку на весну у трендовому кольорі 2024 року

Вибір сумки на весну - справа не з легких, адже хочеться чогось легкого та універсального. А вибрати сумку у трендовому кольорі ще складніше.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".
Весна вже настала, на вулиці сяє сонце, птахи співають пісні, а погода радує своїм теплом. І все це означає те, що ми вже починаємо діставати легкі речі та замислюємось над купівлею нових, більш актуальних для сьогодення одиниць.
Сумки коричневого кольору будуть актуальними у цьому сезоні та варіанти стилізацій, які можна зробити з ними існують.
Сумка з фурнітурою може стати гарним доповненням для жінок, які дотримуються мінімалізму В образі. Саме фурнітура на сумці послужить акцентом, за допомогою якого інші аксесуари можна не додавати.
Сумки з фурнітурою у коричневому кольорі (фото: Pinterest)
Сумка незвичної форми, яка не закривається, але від цього не стає менш привабливою. Вона може замінити звичний шопер, додаючи при цьому модне віяння у свій образ.
Жінкам з невеликим зростом рекомендую переконатись у тому, чи підійде вам ця форма. Не варто забувати про баланс пропорцій в образі, які з цією сумкою можуть порушитись.
Але якщо ви так само як і обожнюєте величезні сумки, то не звертайте на це увагу і купуйте сумки великого розміру, бо комфорт та бажання важливіше будь-яких заборон.
Сумка незвичної форми у коричневому кольорі (фото: Pinterest)
Класична, акуратна можна сказати сумка з нотками вінтажу. Підійде для елегантних образів, доповнить його жіночністю та стриманістю.
Сумки середнього розміру у коричневому кольорі (фото: Pinterest)
Має зручну форму, щоб можна було із собою захопити пів хати "потрібностей", які так важливі для жінки.
Має як перевагу - місткість, так і не недолік - немає ділень всередині, що може викликати незручність для тих, то любить порядок.
Рекомендовано у такі сумки додатково класти косметичку, або роздільник, у який можна розмістити всі свої "потрібності" і проблема хаосу у речах вирішиться сама собою.
Сумки великого розміру у коричневому кольорі (фото: Pinterest)
Обираючи свою сумку заздалегідь продумайте про поєднання речей з нею у вашому гардеробі.
Сьогодні не обовʼязково щоб сумка була одного кольору з взуттям, тому вона може бути одним з акцентів у вашому образі. Не забувайте про свій комфорт та вподобання і тоді річ прослужить вам довгий час і буде дарувати лише приємні емоції.
Раніше ми розповідали про тренд весни 2024, який роками не виходить з моди.
Також читайте, що таке базовий макіяж та якими є його переваги.