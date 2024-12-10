Як вибрати стиглі та солодкі апельсини до свят: 6 простих способів

Апельсини часто асоціюються з теплом і святковою атмосферою, тож займають почесне місце на столі. Однак щоб ці фрукти справді принесли користь та задоволення, важливо вміти правильно вибрати стиглі апельсини.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає поради, які допоможуть обрати солодкі та смачні апельсини до свят.

Оцінити шкірку

Одним із перших критеріїв вибору стиглих і солодких апельсинів є їхня шкірка. Вона повинна бути гладкою, без тріщин і пошкоджень, з невеликими порами. Якщо шкірка тьмяна або вкрита плямами, це може бути сигналом того, що фрукт не зовсім свіжий.

Звернути увагу на колір

Не бійтеся обирати апельсини з різними відтінками жовто-оранжевого кольору. Відповідно від сорту, колір шкірки фрукта може відрізнятися.

Проте, щоб вибрати стиглий та солодкий апельсин, краще обирайте плоди насиченого оранжевого відтінку - саме такі фрукти зазвичай більш зрілі та смачні.

Обрати сорт

Щоб вибрати солодкі та стиглі апельсини, зверніть увагу на сорт. Деякі, наприклад, "Валенсія" та "Салустіана" є одними з найбільш соковитих і смачних.

До солодких сортів також належать апельсини з вираженим "пупком" на верхівці плоду, "Навеліна", "Вашингтон Навел" або "Навел Лате". У розрізі цієї верхівки знаходиться ще один невеликий плід.

Деякі сорти апельсинів більш солодкі (ілюстративне фото: Freepik)

Перевірити апельсин на вагу

Апельсин має бути важким для свого розміру. Це означає, що в ньому багато соку, отже апельсин стиглий та смачний.

Водночас фрукт не обов'язково має бути великим. Порівняйте кілька апельсинів одного розміру і виберіть той, який здається важчим. Якщо фрукт легкий, ймовірно, апельсин не соковитий або незрілий.

Оцінити запах

Запах цитрусового може багато розповісти про його смакові якості та допомогти вибрати стиглий апельсин. Найкраще обирати фрукти з приємним, свіжим цитрусовим ароматом. Якщо запах слабкий або відсутній, це може свідчити про низьку якість фрукта.

Зважати на сезонність

Апельсини, як і інші цитрусові, мають свої сезони збирання. Для багатьох видів апельсина сезон збору зазвичай триває з листопада по лютий.

Найкращі апельсини для Нового року - це фрукти, які були зібрані на початку зими. У цей час вони найбільш соковиті та смачні.