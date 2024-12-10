Как выбрать спелые и сладкие апельсины к праздникам: 6 простых способов

Апельсины часто ассоциируются с теплом и праздничной атмосферой и занимают почетное место на столі. Однако, чтобы эти фрукты действительно принесли пользу и удовольствие, важно уметь правильно выбрать спелые апельсины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает советы, которые помогут выбрать сладкие и вкусные апельсины к праздникам.

Оценить кожуру

Одним из первых критериев выбора спелых и сладких апельсинов является их кожура. Она должна быть гладкой, без трещин и повреждений, с небольшими порами. Если кожура тусклая или покрыта пятнами, это может быть сигналом того, что фрукт не совсем свежий.

Обратить внимание на цвет

Не бойтесь выбирать апельсины с разными оттенками желто-оранжевого цвета. Зависимо от сорта, цвет кожуры фрукта может отличаться.

Однако, чтобы выбрать спелый и сладкий апельсин, лучше выбирайте плоды насыщенного оранжевого оттенка - именно такие фрукты обычно более зрелые и вкусные.

Выбрать сорт

Для выбора сладких и спелых апельсинов обратите внимание на сорт. Некоторые, например, "Валенсия" и "Салустиана" являются одними из самых сочных и вкусных.

К сладким сортам также относятся апельсины с выраженным "пупком" на верхушке плода, "Навелина", "Вашингтон Навел" или "Навел Лате". В разрезе этой верхушки находится еще один небольшой плод.

Некоторые сорта апельсинов более сладкие (иллюстративное фото: Freepik)

Проверить апельсин на вес

Апельсин должен быть тяжелым для своего размера. Это означает, что в нем много сока, следовательно, апельсин спелый и вкусный.

В то же время фрукт необязательно должен быть большим. Сравните несколько апельсинов одного размера и выберите тот, который кажется более тяжелым. Если фрукт легкий, вероятно, апельсин не сочный или незрелый.

Оценить запах

Запах цитрусового может многое рассказать о его вкусовых качествах и помочь выбрать спелый апельсин. Лучше выбирать фрукты с приятным, свежим цитрусовым ароматом. Если запах слабый или отсутствует, это может свидетельствовать о низком качестве фрукта.

Учитывать сезонность

Апельсины, как и другие цитрусовые, имеют свои сезоны сбора. Для многих видов апельсина сезон сбора обычно длится с ноября по февраль.

Лучшие апельсины для Нового года - это фрукты, собранные в начале зимы. В это время они наиболее сочные и вкусные.