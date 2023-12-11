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Як вибрати смачний ананас, щоб він був солодким та соковитим

Фото: Як вибрати хороший ананас (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Ананаси часто купують українці до Новорічного столу.

Як обрати добрий і стиглий екзотичний фрукт, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост блогера Дарії Дорошкевич у Instagram.

Як вибрати ананас

Візьміть ананас до рук і перевірте, як рухається його верхівка. Якщо практично не рухається – то ананас зелений, якщо викручується повністю – плід перезрів.

Перевірте колір на нижній частині ананаса - він має бути жовтим або трохи помаранчевим, але в жодному разі не зеленим і не коричневим. В останньому випадку фрукт - підмерз або зіпсувався.

Натисніть плід. Під вашими пальцями ананас має трохи деформуватися. Твердий чи дуже м'який плід – це погані ознаки.

Якщо ви добре відчуваєте аромати, то можна ще понюхати ананас - зрілий ананас пахне ананасом, зелений не пахне, а перезрілий має нотки алкоголю в ароматі.

Чим корисний ананас

Однією з найкорисніших властивостей ананасу є високий вміст вітаміну С. Він відіграє вирішальну роль у підтримці імунної системи, виробленні колагену та зміцненні захисних функцій організму.

 

До речі, в Україні подорожчав овоч, без якого не обходиться жодна родина.

А також в Україні прогнозують подорожчання найпопулярнішого фрукту.

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