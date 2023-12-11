Як вибрати смачний ананас, щоб він був солодким та соковитим

Ананаси часто купують українці до Новорічного столу.
Як обрати добрий і стиглий екзотичний фрукт, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост блогера Дарії Дорошкевич у Instagram.
Візьміть ананас до рук і перевірте, як рухається його верхівка. Якщо практично не рухається – то ананас зелений, якщо викручується повністю – плід перезрів.
Перевірте колір на нижній частині ананаса - він має бути жовтим або трохи помаранчевим, але в жодному разі не зеленим і не коричневим. В останньому випадку фрукт - підмерз або зіпсувався.
Натисніть плід. Під вашими пальцями ананас має трохи деформуватися. Твердий чи дуже м'який плід – це погані ознаки.
Якщо ви добре відчуваєте аромати, то можна ще понюхати ананас - зрілий ананас пахне ананасом, зелений не пахне, а перезрілий має нотки алкоголю в ароматі.
Однією з найкорисніших властивостей ананасу є високий вміст вітаміну С. Він відіграє вирішальну роль у підтримці імунної системи, виробленні колагену та зміцненні захисних функцій організму.
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