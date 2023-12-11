Как выбрать вкусный ананас, чтобы он был сладким и сочным

Как выбрать ананас

Возьмите ананас в руки и проверьте, как двигается его верхушка. Если практически не двигается - то ананас зеленый, если выкручивается полностью - плод перезрел.

Проверьте цвет на нижней части ананаса - он должен быть желтым или немного оранжевым, но ни в коем случае не зеленым и не коричневым. В последнем случае фрукт - подмерз или испортился.

Нажмите на плод. Под вашими пальцами ананас должен немного деформироваться. Твердый или очень мягкий плод - это плохие признаки.

Если вы хорошо чувствуете ароматы, то можно еще понюхать ананас - зрелый ананас пахнет ананасом, зеленый не пахнет, а перезрелый имеет нотки алкоголя в аромате.

Чем полезен ананас

Одним из самых полезных свойств ананаса является высокое содержание витамина С. Он играет решающую роль в поддержке иммунной системы, выработке коллагена и укреплении защитных функций организма.