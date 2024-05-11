Як вибрати найкращу школу для дитини в Україні: практичні поради батькам

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Розповсюджені проблеми в закладах освіти

За словами комунікаційниці освітнього порталу з інформацією про навчальні заклади Education.ua Аліни Поліводи-Цепли, аналіз відгуків і звернень батьків учнів показує недоліки закладів освіти, відповідно до чого формуються й критерії оцінювання школи.

Серед найбільш розповсюджених проблем, про які повідомляють батьки:

булінг (зокрема і серед вчителів відносно учнів);

незадовільний стан шкільних приміщень, зокрема санвузлів і переодягалень;

низька якість харчування в їдальні;

поганий виклад матеріалу та низька якість навчання;

надмірні збори коштів у шкільний фонд чи фонд класу.

До цього списку також додаються такі важливі аспекти як необхідність особистісного розвитку дитини та фізична безпека в умовах війни (наявність обладнаного укриття).

На тому, що для якісного навчання важлива не лише кваліфікація, а й вмотивованість викладачів та індивідуальний підхід - як і комфорт дітей в укритті, наголошує й академічна директорка у школі повного дня "МрійДій" Мирослава Товкало.

Чи має значення розташування школи

Територіальне розташування школи впливає на комфорт як батьків, так і учнів - якщо мова не йде про дистанційне навчання.

Тож насамперед при пошуку найкращої школи рекомендують уточнити формат навчання - повністю дистанційний (онлайн), змішаний (поєднання очного відвідування з дистанційними уроками) або очний.

У разі обрання очного або змішаного формату Товкало радить, особливо для початкової школи, обирати заклад найближче до дому.

Ще один прийнятний варіант - школа поблизу роботи чи вздовж маршруту.

Як поєднати школу і робочий графік батьків

Експертки звертають увагу на те, що поєднувати свій графік з освітнім допомагає наявність груп продовженого дня.

З цієї причини слід уточнити наступне:

скільки часу дитина має перебувати у школі (пів дня, до 18:00, до 20:00);

чи є в школі групи продовженого дня (ГПД);

чи всі діти мають право відвідувати групи;

що необхідно для того, що дитина могла залишатися в ГПД (наприклад, довідка з роботи батьків).

Офлайн чи онлайн навчання

Як і у дистанційного, так і у очного і змішаного навчання є свої переваги і недоліки. Дистанційне навчання дає можливість відвідувати заняття і здобувати освіту, перебуваючи в іншому місті чи країні, а також не витрачати час на дорогу.

Проте повідомляють і про негативні аспекти дистанційного формату - виникають складнощі при поясненні матеріалу і оцінюванні, а також постає питання соціалізації.

Втім, це залежить від кваліфікації вчителів та організації процесу - як дистанційного, так і очного навчання.

Якщо уроки проходять дистанційно, слід дізнатися, які програми та застосунки для цього потрібно завантажити або де необхідно створити облікові записи (наприклад, Zoom, Google Classroom, платформи "Єдина школа", "Нові знання" тощо).

До того ж варто з’ясувати, як оцінюється засвоєння матеріалу в дистанційному форматі, за яким графіком відбуваються заняття.

Як проходять заняття в дистанційному форматі (ілюстраційне фото: GettyImages)

Які висновки можна зробити з умов шкільного приміщення

Інтер'єр шкільного приміщення свідчить не лише про безпеку і комфорт учнів, а й про ставлення до дитини.

Першочергово експертки рекомендують звернути увагу на такі параметри:

яка місткість навчальних кабінетів;

який ремонт у санвузлах;

яка якість харчування.

Окрім цього, можна уточнити про наступне:

чи є в школі спортивні приміщення, в якому вони стані;

чи є мистецькі студії і який вони мають вигляд.

Запитання про стан спортивних приміщень і студій можуть дати більше інформації і про підхід до фізичного і творчого розвитку дитини.

Яким має бути приміщення школи (фото: kyivcity.gov.ua)

Які вимоги до шкіл в умовах воєнного стану

Нинішні умови додають до критеріїв оцінки навчального закладу такі аспекти, як наявність укриття і дистанційних програм у разі виїзду з України.

Рекомендують зробити наступне:

уточнити наявність сховища, як далеко воно від школи;

попросити оглянути укриття - воно має бути прийнятне для тривалого перебування.

Товкало радить додатково запитати про діяльність учнів в укритті, чи заспокоюють дітей і як, які правила школи стосовно занять після нічних тривог.

Як дізнатися компетентність вчителя

Найпростіший шлях дізнатися про компетентність вчителя - це запитати в школі про наступне:

які відзнаки мають вчителі;

за якими програмами, окрім НУШ, викладають у школі.

А також переглянути відгуки про навчальний заклад.

За словами Поліводи-Цепли, хоча більшість схильна залишати негативні відгуки, їхня надмірна кількість все ж може бути ознакою реальних проблем.

Однак Товкало звертає увагу на те, що лише відзнаки не завжди показують компетентність - слід звернути увагу на комунікацію вчителів і учнів та реакцію на прохання пояснити матеріал.

На що звернути увагу в організації освітнього процесу

Для того, щоб зрозуміти, наскільки високу якість навчання може забезпечити школа, рекомендують подивитися на результати випускників школи на ЗНО і НМТ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Крім цього, можна дізнатися про освітній профіль закладу, які шкільні дисципліни є серед обов'язкових та додаткових - цю інформацію можна знайти на сайті закладу або ж запитати у адміністрації.

Експертки радять додатково уточнити, як вчителі адаптують завдання відповідно рівня знань учнів в одному класі.

При очному або змішаному навчанні не завадить поспостерігати за організаційною культурою школи, а саме:

як спілкуються вчителі з учнями, яким тоном;

як спілкуються учні між собою на перервах, чим зайняті;

яка організація освітнього процесу (наявність чи відсутність дзвінків);

чи існують у школи певні традиції.

Якщо для батьків важливі майбутні академічні здобутки дитини, додатково можна запитати про підготовку до олімпіад та співпрацю з Малою академією наук.

Як переконатися в якості навчання (ілюстраційне фото: GettyImages)

Корисно уточнити в адміністрації школи, які освітні ланки будуть у закладі після реорганізації (початкова школа, гімназія, ліцей). Якщо школа буде реорганізована в ліцей, варто поцікавитися, за якими профілями будуть навчати дітей.

Це допоможе зрозуміти, чи зможе дитина саме в цій школі завершити 12 класів, або доведеться в майбутньому переводити дитину після 9 класу.

Як дізнатися, чи є булінг в школі

Товкало зазначає, що не завжди побачена бійка, що трапилася на перерві, свідчить про проблему булінгу.

Найкраще для розуміння протидії булінгу в навчальному закладі свідчать відповіді не лише адміністрації, а безпосередньо учнів на такі запитання:

чи знайомі вони з поняттям булінгу;

до кого звертаються діти у таких ситуаціях;

чи залучають шкільного психолога;

чи є спеціальні заняття для психологічної діагностики.

Булінг в школі - одна з найбільших проблем (ілюстративне фото: Freepik)

Що треба знати про фінансові внески

Фінансування державних закладів середньої освіти здійснюється з державного, місцевого бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, наприклад, фондів.

Щоб мати краще розуміння, чи треба здавати гроші в батьківський фонд і чи можливі в школі побори, варто зробити наступне:

дізнатися, які передбачаються фінансові внески у фонди школи і класу;

запитати про обов’язковість внесків;

уточнити про те, як часто та які суми потрібно здавати;

на що планують витрачати зібрані кошти;

чи звітують у школі про ці витрати.

Аліна Полівода-Цепла нагадує: будь-які внески, якщо дитина навчається в державній школі, можуть бути лише добровільними.

Окрім цього, заснувати фонд можуть громадські об'єднання або батьки, проте не адміністрація школи. Або ж в управлінні освіти має бути створений окремий рахунок.

Як дізнатися, що дитині буде комфортно

Попри все, важливо пам'ятати, що темперамент і вподобання дитини мають неабияке значення.

Окрім безпеки і навчальної успішності дитини, необхідно подбати про зацікавленість в навчанні і комфорт в колективі.

Оптимальним варіантом є уточнити можливість доєднатися дитини до навчального процесу на декілька днів, після чого робити висновки за відгуками вчителів і враженнями самої дитини.