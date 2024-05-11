Как выбрать лучшую школу для ребенка в Украине: практические советы родителям

Приближаются летние каникулы - а это значит, что родителям будущих первоклассников, которые планируют учиться в Украине, пора выбирать учебное заведение.
РБК-Украина (проект Styler) расспросило экспертов и рассказывает, как правильно выбрать школу для вашего ребенка и на что нужно обратить внимание в первую очередь.
По словам коммуникационщика образовательного портала с информацией об учебных заведениях Education.ua Алины Поливоды-Цеплы, анализ отзывов и обращений родителей учащихся показывает недостатки учебных заведений, в соответствии с чем формируются и критерии оценки школы.
Среди наиболее распространенных проблем, о которых сообщают родители:
К этому списку также добавляются такие важные аспекты как необходимость личностного развития ребенка и физическая безопасность в условиях войны (наличие оборудованного укрытия).
То, что для качественного обучения важна не только квалификация, но и мотивированность преподавателей и индивидуальный подход - как и комфорт детей в укрытии, отмечает академический директор в школе полного дня "МрійДій" Мирослава Товкало.
Территориальное расположение школы влияет на комфорт как родителей, так и учащихся - если речь не идет о дистанционном обучении.
Поэтому, прежде всего, при поиске лучшей школы рекомендуют уточнить формат обучения - полностью дистанционный (онлайн), смешанный (сочетание очного посещения с дистанционными уроками) или очный.
В случае выбора очного или смешанного формата Толкало советует, особенно для начальной школы, выбирать заведение ближе к дому. Еще один приемлемый вариант - школа вблизи работы или вдоль маршрута.
Эксперты обращают внимание на то, что сочетать свой график с образовательным помогает наличие групп продленного дня.
По этой причине следует уточнить следующее:
Как и у дистанционного, так и у очного и смешанного обучения есть свои преимущества и недостатки. Дистанционное обучение позволяет посещать занятия и получать образование, находясь в другом городе или стране, а также не тратить время на дорогу.
Однако сообщают и об отрицательных аспектах дистанционного формата - возникают сложности при объяснении материала и оценивании, а также возникает вопрос социализации. Впрочем, это зависит от квалификации учителей и организации процесса - как дистанционного, так и очного обучения.
Если уроки проходят дистанционно, следует узнать, какие программы и приложения для этого нужно загрузить или где необходимо создать учетные записи (например, Zoom, Google Classroom, платформы "Единая школа", "Новые знания" и т. п.).
К тому же следует выяснить, как оценивается усвоение материала в дистанционном формате, по какому графику проходят занятия.
Как проходят занятия в дистанционном формате (иллюстрация: GettyImages)
Интерьер школьного помещения свидетельствует не только о безопасности и комфорте учащихся, но и об отношении к ребенку.
Первоочередно эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие параметры:
Кроме этого, можно уточнить следующее:
Вопросы о состоянии спортивных помещений и студий могут дать больше информации и о подходе к физическому и творческому развитию ребенка.
Каким должно быть помещение школы (фото: kyivcity.gov.ua)
Нынешние условия добавляют к критериям оценки учебного заведения такие аспекты, как наличие укрытия и дистанционных программ в случае выезда из Украины.
Рекомендуют сделать следующее:
Мирослава Товкало советует дополнительно спросить о деятельности учеников в укрытии, успокаивают ли детей и каковы правила школы относительно занятий после ночных тревог.
Самый простой путь узнать компетентность учителя - это спросить в школе о следующем:
А также посмотреть отзывы об учебном заведении.
По словам Поливоды-Цеплы, хотя большинство склонно оставлять негативные отзывы, их избыточное количество все же может являться признаком реальных проблем.
Однако Товкало обращает внимание на то, что только награды не всегда показывают компетентность - следует обратить внимание на коммуникацию учителей и учеников и реакцию на просьбу объяснить материал.
Для того чтобы понять, насколько высокое качество обучения может обеспечить школа, рекомендуют посмотреть результаты выпускников школы на ВНО и НМТ на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
Кроме этого, можно узнать об образовательном профиле заведения, какие школьные дисциплины есть среди обязательных и дополнительных - эту информацию можно найти на сайте заведения или же спросить у администрации.
Эксперты советуют дополнительно уточнить, как учителя адаптируют задания соответственно уровню знаний учащихся в одном классе.
При очном или смешанном обучении не помешает понаблюдать за организационной культурой школы, а именно:
Если для родителей важны будущие академические достижения ребенка, дополнительно можно спросить про подготовку к олимпиадам и сотрудничество с Малой академией наук.
Как убедиться в качестве обучения (иллюстрация: GettyImages)
Полезно уточнить у администрации школы, какие образовательные звенья будут в заведении после реорганизации (начальная школа, гимназия, лицей). Если школа будет реорганизована в лицей, следует поинтересоваться, по каким профилям будут учить детей.
Это поможет понять, сможет ли ребенок именно в этой школе закончить 12 классов или придется в будущем переводить ребенка после 9 класса.
Мирослава Товкало отмечает, что не всегда увиденная потасовка, произошедшая на перемене, свидетельствует о проблеме буллинга.
Лучше всего для понимания противодействия буллингу в учебном заведении свидетельствуют ответы не только администрации, а непосредственно учеников на следующие вопросы.
Буллинг в школе - одна из самых больших проблем (иллюстрация: Freepik)
Финансирование государственных учреждений среднего образования осуществляется из государственного, местного бюджетов и других не запрещенных законодательством источников, например фондов.
Чтобы иметь лучшее понимание, нужно ли сдавать деньги в родительский фонд и возможны ли в школе поборы, следует сделать следующее:
Алина Поливода-Цепла напоминает: любые взносы, если ребенок учится в государственной школе, могут быть только добровольными.
Кроме того, учредить фонд могут общественные объединения или родители, однако не администрация школы. Или в управлении образования должен быть создан отдельный счет.
Несмотря на все, важно помнить, что темперамент и предпочтения ребенка имеют большое значение.
Кроме безопасности и учебной успеваемости ребенка необходимо позаботиться о заинтересованности в обучении и комфорте в коллективе.
Оптимальным вариантом является уточнить возможность присоединиться к учебному процессу на несколько дней, после чего делать выводы по отзывам учителей и впечатлениям самого ребенка.
Кстати, раньше мы писали о том, засчитают ли "заграничные" оценки в украинских школах.
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