Як вибрати найкорисніше сало і правильно його засолити: важливі поради

Чим корисне сало

Сало містить жиророзчинні вітаміни: А, D, Е, вітаміни групи В (В1, В2, В3, В6, В12). Є у його складі марганець, цинк та селен - відомий антиоксидант.

Воно є джерелом омега-3 поліненасиченних жирних кислот, які необхідні для формування нейронів у головному мозку та допомагають протидіяти запальним процесам.

Також у складі є арахідонова кислота, яка бере участь у будуванні клітин головного мозку, серця, нирок, регулює гормональний фон та покращує стан шкіри.

Крім того сало містить лецитин, який добре впливає на судини та клітинні мембрани, запобігаючи виникненню атеросклерозу і холін, який допомагає обміну жирів, а з ним - і загальному метаболізму.

Скільки сала можна з'їдати в день

Немало в салі і насичених жирних кислот. Це одна з причин вживати його з обережністю. До того ж сало - дуже калорійний продукт: у 100 г приблизно 900 ккал.

Бажано вживати 20-30 г на день і переважно у першій половині дня. А вживати його найкраще з овочами: картопля, пастернак, буряк тощо.

Кому не варто захоплюватися салом

При захворюванні жовчного міхура та підшлункової залози, особливо у період загострення, перетравлення цього продукту обтяжується, тому варто зменшити його кількість та частоту вживання і стежити за сигналами організму.

Крім того лікарі рекомендують обережно вживати цей продукт усім, у кого є захворювання серцево-судинної системи, а також нирок.

Солоне сало має надлишок солі, яка сама по собі негативно впливає на стан здоров`я, зокрема, провокує затримку рідини та підвищення артеріального тиску.

Якщо сало "постаріло", тобто стало жовтим, має специфічний запах, це означає, що у ньому почалися процеси окислення і його не варто вживати в їжу нікому.

Яке сало варто купувати

При виборі сала варто звернути увагу на безпечність продукту. Чи проходило воно санітарну експертизу, чи є наявність сертифіката про його безпечність.

При виборі орієнтуйтеся на продукт від молодої тварини, проштрикніть його ножем, воно має бути м’якеньким, а шкірка ніжною. Краще обирати без м’ясних прожилок, товщиною до 3-5 см.

Найкраще споживати свіже сало, а не засолене завчасно, особливо тим, у кого є ризик розвитку серцево-судинних захворювань та хвороб нирок.

Як краще засолювати сало

Краще обрати сухий спосіб засолення, при якому у салі менше накопичується солі, аніж при засолюванні в розсолі.

А перед вживанням верхній шар сала варто очистити ножем, щоб позбавитись від зайвої солі.