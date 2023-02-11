Как выбрать семена на рассаду, чтобы получить богатый урожай
Уже на старте новый дачно-огородный сезон, поэтому пора покупать семена и сеять рассаду. Но как в магазине выбрать правильный пакетик с семенами будущих помидоров, огурцов, перцев, зелени или других овощей?
Об этом пишет Semena.in.ua.
Внимательно читайте упаковку
Если вы покупаете на рынке, не стоит слишком доверять похвальбе продавцов. Вместо этого нужно внимательно изучать упаковку и уметь читать информацию, напечатанную на ней.
Обратите внимание на следующие данные:
Название культуры, сорта/гибрида. Это данные, которые указываются на упаковке прописными буквами и на видном месте. На упаковке имеется краткое описание условий и сроков выращивания культуры (часто схема).
Адрес и телефон изготовителя. Если такой нет, в качестве семян следует усомниться. Ведь компании, которым нечего скрывать, указывают не только название, но и адрес, номер телефона, а иногда и электронный адрес и соцсети.
Номер партии товара. Каждая партия в розничной торговле имеет "Сертификат качества". Поэтому при возникновении претензий к качеству семян, выследить партию легко именно по номеру. Также можно будет докупить семенной материал из той же партии, если вам не хватит.
Срок годности или хранения. Посмотрите на месяц и год расфасовки и пригодности. Дата, в идеале, должна быть проштампована, а не напечатана в типографии. Если срок годности истек, такие семена лучше не брать.
Номер ДСТУ. Семена в пакетиках, если они упакованы официальными производителями, проходят контроль на соответствие ДСТУ.
Количество семян. Производитель посевного материала, как правило, указывает не граммы, а количество семян в упаковке. Это позволяет посчитать, какие семена и в каком количестве нужны для посева.
Сходство посевного материала. Обычно такой процент не может равняться 100, ведь никто не может гарантировать такой результат. Но 80% и выше - это высокий показатель сходства.
Предупреждение производителя. Например, на упаковке может быть надпись: "Семена не нужно прогревать и протравливать". Это означает, что предпосевная обработка уже проведена.
Хорошие семена дадут хороший урожай (фото: freepik)
Сорт или гибрид?
Сорт - это группа растений, которая в результате селекции получила набор характеристик, отличающих эту группу от других. Если собрать семена из сортовых культур, они хорошо сойдут и дадут высокий урожай на следующий сезон. При этом урожай будет, как и годом ранее.
Сорта сохраняют свойства не одно поколение, лучше переносят перепады погодных условий, растут на разных почвах, неприхотливы к условиям выращивания.
Тем не менее, есть у сортов и недостатки. В частности, большинство сортов нуждаются в мухах или пчелах для опыления, поэтому выращивать сорта в теплице достаточно сложно. Они часто скрещиваются сами по себе, потому получить чистый сорт непросто.
Сортовые огурцы часто горчат, а урожайность сортовых растений нестабильна - один куст может давать хороший урожай, а другой рядом - почти не плодоносить. Грибки и вирусы любят сортовые культуры, при этом заболевания передаются по наследству.
Что такое гибриды? Чтобы улучшить вкус, форму, стойкость к болезням, несколько сортов скрещивают между собой и получают гибрид. Но если собрать семена из гибридных растений и посеять на следующий сезон - не факт, что получится вырастить растение с такими же характеристиками, как в прошлом году.
Гибриды 1-го поколения F1 - они наиболее урожайны. F2 - гибрид 2-го поколения, у них бывают не так сильно выражены лучшие качества, но все равно их много.
У гибридов обычно плоды имеют одинаковый размер - их удобно солить, консервировать, они имеют привлекательный внешний вид. Плодоношение на всех растениях одинаково стабильно. Кроме того гибриды более устойчивы к болезням и вредным насекомым. Гибридам не нужна помощь извне при опылении, поскольку они самоопыляются.
Недостатками гибридов является то, что они более требовательны к составу почвы, условиям культивирования. Часто нуждаются в большем количестве подкормки, чем сортовые культуры. Стоят они дороже сортов, ведь работа селекционеров при выведении гибридов занимает много времени и сил.
Раньше мы писали, какие растения можно смело сажать на рассаду уже в феврале.
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