Как выбрать семена на рассаду, чтобы получить богатый урожай

Уже на старте новый дачно-огородный сезон, поэтому пора покупать семена и сеять рассаду. Но как в магазине выбрать правильный пакетик с семенами будущих помидоров, огурцов, перцев, зелени или других овощей?

Внимательно читайте упаковку

Если вы покупаете на рынке, не стоит слишком доверять похвальбе продавцов. Вместо этого нужно внимательно изучать упаковку и уметь читать информацию, напечатанную на ней.

Обратите внимание на следующие данные:

Название культуры, сорта/гибрида. Это данные, которые указываются на упаковке прописными буквами и на видном месте. На упаковке имеется краткое описание условий и сроков выращивания культуры (часто схема).

Адрес и телефон изготовителя. Если такой нет, в качестве семян следует усомниться. Ведь компании, которым нечего скрывать, указывают не только название, но и адрес, номер телефона, а иногда и электронный адрес и соцсети.

Номер партии товара. Каждая партия в розничной торговле имеет "Сертификат качества". Поэтому при возникновении претензий к качеству семян, выследить партию легко именно по номеру. Также можно будет докупить семенной материал из той же партии, если вам не хватит.

Срок годности или хранения. Посмотрите на месяц и год расфасовки и пригодности. Дата, в идеале, должна быть проштампована, а не напечатана в типографии. Если срок годности истек, такие семена лучше не брать.

Номер ДСТУ. Семена в пакетиках, если они упакованы официальными производителями, проходят контроль на соответствие ДСТУ.

Количество семян. Производитель посевного материала, как правило, указывает не граммы, а количество семян в упаковке. Это позволяет посчитать, какие семена и в каком количестве нужны для посева.

Сходство посевного материала. Обычно такой процент не может равняться 100, ведь никто не может гарантировать такой результат. Но 80% и выше - это высокий показатель сходства.

Предупреждение производителя. Например, на упаковке может быть надпись: "Семена не нужно прогревать и протравливать". Это означает, что предпосевная обработка уже проведена.

Хорошие семена дадут хороший урожай (фото: freepik)

Сорт или гибрид?

Сорт - это группа растений, которая в результате селекции получила набор характеристик, отличающих эту группу от других. Если собрать семена из сортовых культур, они хорошо сойдут и дадут высокий урожай на следующий сезон. При этом урожай будет, как и годом ранее.

Сорта сохраняют свойства не одно поколение, лучше переносят перепады погодных условий, растут на разных почвах, неприхотливы к условиям выращивания.

Тем не менее, есть у сортов и недостатки. В частности, большинство сортов нуждаются в мухах или пчелах для опыления, поэтому выращивать сорта в теплице достаточно сложно. Они часто скрещиваются сами по себе, потому получить чистый сорт непросто.

Сортовые огурцы часто горчат, а урожайность сортовых растений нестабильна - один куст может давать хороший урожай, а другой рядом - почти не плодоносить. Грибки и вирусы любят сортовые культуры, при этом заболевания передаются по наследству.

Что такое гибриды? Чтобы улучшить вкус, форму, стойкость к болезням, несколько сортов скрещивают между собой и получают гибрид. Но если собрать семена из гибридных растений и посеять на следующий сезон - не факт, что получится вырастить растение с такими же характеристиками, как в прошлом году.

Гибриды 1-го поколения F1 - они наиболее урожайны. F2 - гибрид 2-го поколения, у них бывают не так сильно выражены лучшие качества, но все равно их много.

У гибридов обычно плоды имеют одинаковый размер - их удобно солить, консервировать, они имеют привлекательный внешний вид. Плодоношение на всех растениях одинаково стабильно. Кроме того гибриды более устойчивы к болезням и вредным насекомым. Гибридам не нужна помощь извне при опылении, поскольку они самоопыляются.

Недостатками гибридов является то, что они более требовательны к составу почвы, условиям культивирования. Часто нуждаются в большем количестве подкормки, чем сортовые культуры. Стоят они дороже сортов, ведь работа селекционеров при выведении гибридов занимает много времени и сил.