Як вибрати модний піджак, який прослужить вам не один рік: поради стилістки

Як обрати стильний піджак

"Одразу зазначу, що мова йде саме про піджак. Жакет, то інший різновид одягу. Отже, як вибрати базовий, актуальний піджак, який прослужить вам щонайменше 4 роки? Скористайтесь наступними порадами", - пише стилістка.

Двобортний чи однобортний? Якщо говорити про базу, яка б підійшла під все, корегувала будь-який тип фігури, то однозначно - однобортний. Такий має гарний вигляд як застібнутим, так і розстібнутим, утворюючи вертикаль, що буде вас візуально витягувати.

Варіанти піджаків (ілюстрація: Instagram/purpur.stylist)

Довжина. Орієнтуйтесь тільки на свій зріст та правило, що актуальний піджак має прикривати не тільки зону паху, але й найширшу частину стегна.

Що робити якщо у вас невисокий зріст? Підберіть піджак відповідно до своїх пропорцій.

Варіанти піджаків (ілюстрація: Instagram/purpur.stylist)

Тканина. Вона має бути цупка, адже мова йде про піджаки, які можна носити на холодний сезон осінь-зима-весна.

Ніякого стрейчу та еластану. Тканина не може бути тонкою і братися складками. Такі піджаки застаріли вже років 15 як.

Відповідно, сучасний піджак тримає форму, утворюючи бажаний силует.

Варіанти піджаків (ілюстрація: Instagram/purpur.stylist)

Лінія плеча. Жорстка, пряма, виразна. В актуального піджака вона має графічні прямі обриси.

Для тих, хто боїться, що піджак збільшуватиме плечі - не буде, якщо він вірної довжини, цупкості та об‘єму.

Варіанти піджаків (ілюстрація: Instagram/purpur.stylist)

Об‘єм. Актуальний базовий однобортний піджак не може сидіти чітко по фігурі. Вам повинно бути в ньому комфортно. Але не треба перебільшувати. Якщо піджак виглядає так, наче ви дістали його з дідової шафи і ви зараз під ним зламаєтесь - то це вже не те.

Колір. Тут вже слід зважати на базову палітру вашого гардероба. І не завжди це буде чорний, сірий чи бежевий. Ваш базовий піджак може бути хоч помаранчевим, якщо це якісно вписується в ваш гардероб.

Але обережно! Зважайте, щоб колір у поєднанні з фасоном не зробив вам ефекту шкільної форми.

Варіанти піджаків (ілюстрація: Instagram/purpur.stylist)

"То ж у підсумку маємо: однобортний піджак, бажано з підкладкою, цупка тканина, нижче лінії паху, легкий оверсайз, базової колористики вашого гардероба", - пише Олена.

Вдалі варіанти піджаків (фото: GettyImages)