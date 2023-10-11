Як вибрати хороший і якісний гарбуз у магазинах цієї осені

Що потрібно знати

Більшість людей купують овочі або в супермаркеті, або на базарах у фермерів, але, як і у випадку з більшістю продуктів, тут є одна проблема.

Як і всі свіжі продукти, гарбуз може згнити та зіпсуватися. Якщо термін придатності вашого продукту добігає кінця, він може стати м'яким, неприємно пахнути.

"Осінь - час збору гарбуза, але обирайте правильний", - сказав експерт.

Як вибрати свіжий гарбуз

Подивіться уважно на стебло

Обов'язково дивіться, чи немає на гарбузі вм'ятин, "синяків", тріщин чи розколів. Також звертайте увагу на стебло, воно не повинно бути пошкоджене. Пам'ятайте, у свіжого гарбуза завжди тверда шкірка.

Проведіть скретч-тест

Ви можете легко перевірити зрілість гарбуза і переконатися, що його можна легко подряпати. Перевірте зрілість гарбуза, обережно провівши нігтем по шкірці. Зрілий гарбуз стійкий до подряпин.

Якщо шкірка м'яка і легко проколюється, це також ознака того, що вона почала дозрівати і не простягнеться до Хеллоуїна.

До речі, один секрет - якщо стебло гарбуза яскраво-зелене, це ознака того, що він дуже свіжий, а сухе або зморщене стебло означає, що гарбуз старий.

І ще один момент, якщо ви хочете приготувати гарбузовий пиріг, вибирайте невеликі важкі овочі, які іноді називають гарбузами для пирога, оскільки вони містять найбільше м'якоті.

Якщо купуєте гарбуза на прикрасу для Хеллоуїна – сміливо беріть величезні та тверді плоди.