Як ви руйнуєте ґрунт на городі і не помічаєте цього: 5 несподіваних ознак

Вирощування саду або городу приносить багато задоволення, але це не завжди легко, особливо для новачків. Хоча на ріст рослин впливають різні фактори, важливо зосередитися на якості ґрунту. Збереження та доступність води, активність мікробів, баланс pH і наявність поживних речовин - все це впливає на його якість.

РБК-Україна (проект Styler) за допомогою матеріалу видання Real Simple зібрало шість поширених помилок, які можуть негативно вплинути на якість ґрунту у вашому саду та городі.

Встановлення грядки в людному місці

Хоча сонячне світло є важливим, також необхідно встановити вашу садову грядку в місці, де вона не буде постійно топтатися. Інтенсивний пішохідний трафік може призвести до ущільнення ґрунту, що обмежує ріст коренів, проникнення води і циркуляцію повітря.

Недостатній дренаж

Поганий дренаж ґрунту може призвести до застою води, що позбавляє корені рослин кисню і може спричинити їх загибель, гниття коренів і смерть рослин.

Однак є прості способи вирішення цієї проблеми, такі як внесення органічних матеріалів у важкі глинисті ґрунти та встановлення дренажних систем, якщо це необхідно. Також слід уникати висаджування саду в низинах, де може накопичуватися вода, оскільки природний дренаж може бути недостатнім.

Відсутність мульчування

Нехтування мульчуванням може спричинити різні проблеми в саду, такі як ерозія ґрунту, ущільнення, великі коливання температури та втрата вологи через випаровування. Мульчування садових грядок такими продуктами допомагає зменшити втрату вологи, стримувати ріст бур’янів, регулювати температуру ґрунту та постачати органічні речовини, які розкладаються.

Ще однією перевагою мульчування є зменшення впливу води під час дощів або поливу на ущільнення ґрунту (фото: Pixabay.com)

Неперевірка ґрунту

Хоча це може здатися зайвим кроком, перевірка ґрунту може суттєво змінити ситуацію. Аналіз ґрунту дозволяє визначити, чи потрібно коригувати pH і які поживні речовини відсутні. Дисбаланс pH та поживних речовин не тільки впливає на здоров'я ґрунту, але й на здоров'я рослин. Регулярне тестування ґрунту дозволяє приймати обґрунтовані рішення про коригування ґрунту та підживлення.

Ігнорування біології ґрунту

Ґрунт - це більше, ніж просто земля. Розуміння і підтримка його здоров’я є важливими для того, щоб рослини, квіти та овочі процвітали.

Ґрунт містить безліч живих організмів, таких як корисні мікроби, гриби, комахи та черв'яки, які грають важливу роль у кругообігу поживних речовин, розкладанні органічних матеріалів і структурі ґрунту. Такі практики, як надмірне орання, надмірне використання хімічних засобів та відсутність мульчування, можуть порушити біологію ґрунту.

Висаджування інвазивних видів

Висаджування інвазивних рослин може завдати шкоди вашому саду. Введення інвазивних видів - тобто, які швидко розповсюджуються та не є природними для даного ареалу - у ваш сад може витіснити місцеву рослинність, порушити екосистеми і змінити склад ґрунту.

Будьте уважні при виборі рослин для вирощування та намагайтеся використовувати більше місцевих видів, які підтримують місцеву біорізноманітність і здоров’я ґрунту.