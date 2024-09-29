Як з величезною користю використати листя волоського горіха у саду

Особливості листя волоського горіха

Листя волоського горіха містить юглон - природний гербіцид, що пригнічує ріст інших рослин, через що під самим деревом зазвичай нічого не росте. Найбільше юглону міститься в коренях, однак восени, після опадання листя, його кількість значно зменшується.

Це означає, що листя, зібране восени, можна використовувати як добриво. Воно багате на органічні речовини та поживні елементи, які корисні для ґрунту і рослин. Юглон швидко розкладається в ґрунті, стаючи поживним середовищем для бактерій.

Як використовувати листя волоського горіха у саду

Компост

Одним із найпоширеніших способів використання листя горіха є компостування. Листя збирають восени та додають до компостної ями разом із азотними добривами і перегноєм.

Кожен шар добре зволожують, а зверху компост накривають плівкою. Навесні компостну купу перевертають для рівномірного дозрівання. Готовий компост можна використовувати для підживлення рослин восени наступного року.

Мульчування

Листя волоського горіха підходить для мульчування. Найкраще використовувати його для захисту кущів роз, луковичних квітів, саджанців плодових дерев, а також для цибулі та часнику, висаджених восени.

Мульча допомагає зберегти вологу у ґрунті, захищає від вимивання поживних речовин, а також виконує антисептичну функцію завдяки наявності юглону.

Зола

Спалювання листя - ще один спосіб позбутися юглону, оскільки під час горіння ця речовина розкладається. Отриману золу можна використовувати як добриво для зниження кислотності ґрунту.

Вона багата на мікроелементи та підходить для більшості рослин, але не рекомендується для ґрунтів з нейтральною реакцією.

Листя волоського горіха можуть принести як користь, так і шкоду городу (фото: Freepik)

Чому варто використовувати листя волоського горіха

Листя волоського горіха допомагає в боротьбі з шкідниками та хворобами рослин завдяки природному антисептичному ефекту.

Його використання як мульчі або компосту підвищує родючість ґрунту та захищає рослини від впливу низьких температур. Листя горіха стає цінним ресурсом для підживлення культур, якщо правильно його використовувати.