Як вдома виростити корисну мікрозелень: нутриціолог поділилась інструкцією

Як виростити вдома корисну мікрозелень

"Перевагою вирощування мікрозелені вдома є те, що у вас завжди будуть свіжі паростки. Також ви будете впевнені в екологічності продукту. А ще матимете більший вибір, бо у магазині зазвичай продають тільки 5-6 видів", - пояснює експертка.

Виростити зелень можна у будь-якому лотку з високими краями. Або ж можна придбати спеціальний - він має піддон, решітку та кришку, яка дозволяє створювати парниковий ефект, але при цьому має отвори для вентиляції. Коштує такий лоток від 250 гривень. Також знадобиться основа для вирощування.

Як вибрати основу:

лляний килимок/кокосовий папір - швидко пересихає, іноді за ніч зелень може підв'янути.

кам'яна вата - набагато довше зберігає вологу за кокосовий папір/лляний килимок, тому зелень не пересихатиме.

біогумус - кращий за попередні варіанти, але він може забруднювати зелень, адже при поливі земля потраплятиме на паростки. Також вирощений у на біогумусі мікрогрін містить більше корисних речовин.

Яке насіння сіяти:

соняшник

горошок

цибуля шніт

базилік

гречка

шпинат

амарант

гірчиця

редис

рукола

броколі

цвітна капуста

кіноа

крес-салат

кукурудза попкорн

Технологія вирощування:

Перші кілька днів насіння має стояти у темряві та бути достатньо зволоженим. Лоток слід накрити, але мають бути отвори для вентиляції.

Коли з'являться листочки, то потрібне буде освітлення, бо вже починається процес фотосинтезу. Якщо кришка непрозора, то треба її зняти.

Якщо є спеціальний піддон, то налийте туди трохи води і рослини самі поглинатимуть її у відповідній потребі. Якщо такого піддона нема, то доведеться поливати паростки двічі на добу.

Приблизно за 7-14 днів можна буде уже їсти першу зелень. У кожної рослини цей термін різниться. Зазвичай, достатньо, аби з'явилося два листочки.

Обов'язково має бути вентиляція, аби не розвинулася пліснява. Вона також виникає, коли нема дренажу, або саме насіння було заражене.

Боротися із пліснявою можна розчином із перекису водню. Змішайте 25 мл речовини і 500 мл води, цим збризніть рослини.

Або у 700 мл води додайте по 20 мл перекису водню та оцту. Цей розчин розпилюйте при ознаках цвілі.

Коли зелень виросла, її можна зрізати і зберігати у холодильнику протягом 3-4 днів.