Як вчасно розпізнати пасивно-агресивного партнера: зверніть увагу на ці знаки до зближення

Пасивно-агресивні люди зовні зазвичай справляють враження дуже стриманих та безконфліктних людей. Іноді дуже важко визначити, що за маскою милої людини ховається пасивна агресія, яка перетворить ваше життя на пекло.

Як розпізнати пасивно-агресивного партнера до того, як ви почали зближуватися та будувати стосунки, розповіла психотерапевт Дарлін Ленсер.

Що виділяє пасивно-агресивних людей

У стосунках такі люди прямо чи опосередковано блокують майже все, що ви робите. Коли ж ви втрачаєте терпіння, звучить абсолютно спокійне питання: "Чому ти злишся?", яке супроводжується абсолютним подивом на обличчі.

І це спокій оманливий, оскільки пасивно-агресивна поведінка часто пов'язана з безліччю чинників. Наприклад, із психопатією, нарцисичними розладами особистості, негативним дитячим чи юнацьким досвідом, зловживанням алкоголем чи наркотиками.

Кожна пасивно-агресивна людина має хоча б чотири симптоми з перерахованих:

пасивний опір виконанню рутинних завдань

скарги на те, що її не розуміють та недооцінюють

впертість і пристрасть до суперечок

зневага та критичність стосовно начальства

заздрість до чужих успіхів

ворожість, що чергується з каяттям

Як пасивно-агресивні люди маніпулюють

Спілкуватися з таким партнером відкрито і чесно практично неможливо, оскільки вони часто маніпулюють і в будь-якій ситуації винними виявитеся ви.

Найчастіші способи маніпуляції:

Відмовляються брати на себе відповідальність, звинувачують інших, вигадують виправдання, брешуть та заперечують очевидне.

Забувають про важливі речі - ваш день народження, про домовленості та плани.

Вони не відповідають вам "ні" - вони просто нічого не роблять

Прокрастинують: ненавидять розклади, дедлайни, постійно відкладають справи на потім, переносять терміни здачі завдань, виконання роботи. Можуть шукати роботу роками.

Заважають планувати щось своїм близьким, заважають мріяти та щось робити – намагаються знайти вади у будь-якій справі, роботі, успіху, ідеї.

Ніколи не висловлюють свою точку зору і надають партнеру самому вирішити, як вчинити, а потім звинувачують у тому, що партнер контролює все.

Не висловлюють свій гнів відкрито (часто через те, що їх за це лаяли в дитинстві). Але своїм пасивним протистоянням провокують спалахи гніву в інших людей.

Якщо їм доводиться щось робити самостійно, вони роблять так погано, щоб вам довелося переробляти й наступного разу ви не стали ні про що просити. На роботі постійно роблять помилки.

Постійно спізнюються – для них це теж спосіб сказати "ні".

Виражають негативне ставлення до всього, що відбувається. Вони зазвичай похмурі, вперті, починають суперечки з будь-якого приводу, твердять, що їх не цінують і не розуміють.

Зображують жертву: звинувачують боса, партнера, близьких людей – у тотальному контролі, що від них вимагають неможливого та знецінюють усі їхні зусилля.

Надають партнеру нести відповідальність за стосунки та спільне життя, оскільки пасивно-агресивні люди залежні, нерішучі та не впевнені в собі.

Уникають важливих і серйозних розмов: про фінанси, почуття, секс. Зазвичай вони кажуть: "ти завжди маєш рацію", мовчки йдуть і залишають партнера наодинці з проблемами.