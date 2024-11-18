Як варити креветки, щоб не зіпсувати морепродуки: поради від кухарів та домогосподинь

Правильно обрати креветки

Перед тим як варити креветки, важливо правильно вибрати морепродукти. Найкраще купувати свіжі креветки, але якщо ви купуєте заморожені, зверніть увагу на кілька моментів.

Заморожені креветки повинні бути без льоду на оболонці та не мати сильного запаху. Переконайтесь, що вони зберігаються в герметичній упаковці. Крім цього, якщо креветки зберігались у холодильнику занадто довго, це може вплинути на їхній смак.

Якщо ви хочете зекономити час на приготуванні, можна обирати очищені креветки. Також, заморожені креветки вже можуть бути відвареними - в цьому випадку на їхнє приготування знадобиться ще менше часу.

Чистити чи не чистити

Чистити чи не чистити креветки - поширене питання під час приготування цих ракоподібних. Загалом, відповідь залежить від особистих вподобань.

Якщо варити креветки без очищення, хітиновий панцир допоможе зберегти м'якість і смак м'яса. Проте ретельно вимийте креветки, а також зніміть вусики ракоподібних і бруд, щоб отримати найкращий смак.

Креветки можна варити очищеними і неочищеними (ілюстративне фото: Freepik)

Втім, для пришвидшення приготування можна використовувати попереднє очищені креветки.

Розморозити креветки

Розморожування креветок допомагає рівномірно проварити ракоподібних та зберегти смак і корисні властивості. Розморожувати ракоподібних потрібно в холодильнику або при кімнатній температурі. Не використовуйте для цього мікрохвильову піч.

Не переварювати креветки

Для того, щоб готові креветки були соковитими і ніжними, важливо правильно їх варити. Перш за все, необхідно довести велику кількість води до кипіння. Використовуйте на 500 г креветок близько 2 л води.

Після того, як вода закипить, всипте креветки в каструлю. Важливо не переварити морепродукти, щоб вони не стали жорсткими.

Креветки варяться дуже швидко - ракоподібні середнього розміру зазвичай готові через 2-3 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню.

Визначити готовність креветок можна за візуальними ознаками. Сирі креветки будуть напівпрозорими і сірими, а готові - непрозорими, від світло-рожевого до помаранчевого кольору.

Для ідеального смаку страви важливо не переварити креветки (ілюстративне фото: Freepik)

Крім цього, хвости ідеально зварених креветок закручуються, утворюючи літеру "С". Якщо креветки переварити, вони бліднішають та повністю згортаються в щільне коло.

Якщо ви варите великий обсяг креветок, розділіть їх на кілька порцій, щоб всі ракоподібні були рівномірно проварені.

Використовувати спеції

Щоб зробити відварені креветки ще смачнішими, для аромату можна додати сіль, лавровий лист, пару горошин чорного перцю або інші спеції. Крім цього, для виразного смаку, до креветок можна додати лимон, олію, часник і навіть зелень.

Зупинити процес варіння охолодженням

Навіть після відварювання креветки продовжують готуватися під впливом високої температури.

Щоб не переварити креветки, можна використовувати простий метод: після того, як вони готові, одразу ж занурте їх в холодну воду або лід. Це припинить процес варіння і тоді збережеться ідеальна текстура.

Цей метод дозволяє креветкам залишатися ніжними та смачними навіть після завершення варіння.