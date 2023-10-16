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Як утеплити ваш будинок у холоди, не витрачаючи багато грошей

Фото: Як утеплити квартиру у холоди (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні осінь повністю вступила у свої права, а з нею до країни прийшли холоди. Багато українців намагаються заощадити та зменшити витрати на опалення квартири.

Як не витрачати багато грошей і зробити житло теплішим, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Metro.

Як утеплити житло в холоди

Ми пропонуємо вам п'ять порад, як довше зберегти тепло у вашому будинку.

Використовуйте денне світло

Це може бути очевидним, але це важливо. Користуйтеся сонячним світлом, відкривши всі штори та жалюзі. Так ви зможете зберегти тепло у своєму будинку - і немає нічого кращого, ніж трохи сонця.

Стратегічно розставте меблі

Щоб підвищити енергоефективність, переконайтеся, що радіатори не заблоковані такими предметами, як дивани. Не ставте, наприклад, крісло біля батареї. Якщо залишити радіатори відкритими, центральне опалення буде розповсюджуватися по всій кімнаті.

Отримайте максимум користі від пари в душі

Цей варіант може спрацювати тільки в тому випадку, якщо ви вдома одні або живете з партнером, але якщо залишити двері ванною відчиненими, поки ви приймаєте душ, пару і тепло зігріють решту вашого будинку.

Помістіть штори за радіатором

Не закривайте шторами батареї, тепло йтиме не до кімнати, а до вікна.

Уникайте протягів

Будь-які відкриті ділянки приноситимуть холодне повітря і дозволятимуть цьому критично важливому теплому повітрю виходити. Купівля дешевого засобу захисту від протягів (навіть якщо його буде перепрофільовано, наприклад, щось на зразок подушки чи ковдри) матиме велике значення для збереження тепла.

Нагадаємо, що у Києві почали підключати до тепла житлові будинки.

Читайте також, що потрібно знати, щоб захистити своє житло у опалювальний сезон.

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