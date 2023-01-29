UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як успадковується група крові, і коли дитина може отримати "чужу кров"

Як успадковується група крові (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Група крові дитини успадковується від батьків із певною закономірністю, тобто малюк може отримати групу одного з батьків, а може бути й сюрприз, коли дитина народжується з "чужою" групою.

Як це відбувається, розповів в Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Що таке група крові, і чому малюк не успадкує кров 50 на 50?

Група крові - важлива ознака кожної людини, яка має значення при переливанні компонентів крові під час загрозливих для життя станів.

Ця ознака успадковується від батьків, проте не всі знають, що це відбувається за певним механізмом, і не завжди тато й мама мають рівні шанси 50 на 50 передати свою групу крові дитині.

Існує 4 групи крові за системою AB0, вони залежать від наявності чи відсутності на поверхні червоних кров’яних тілець (еритроцитів) спеціальних антигенів: А та В.

Групи позначають римськими цифрами, в дужках вказується набір антигенів чи їх відсутність: І (0), ІІ (А), III (B), IV (AB).

Як успадковується група крові від батьків

(І)+(І) = Дитина (І) 100%;

(І)+(ІІ) = Дитина (І) 50%, Дитина(ІІ) 50%;

(І)+(ІІІ) = Дитина (І) 50%, Дитина (ІІІ) 50%;

(І)+(ІV) = Дитина (ІІ) 50%, Дитина (ІІІ) 50%;

(ІІ)+(ІІ)= Дитина (I) 25%, Дитина (ІІ) 75%;

(ІІ)+(ІІІ) = Дитина (I) 25%, Дитина (ІІ) 25%, Дитина (ІІІ) 25%, Дитина (IV) 25%;

(II) + (IV) = Дитина (II) 50%, Дитина (ІІІ) 25%, Дитина(IV) 25%;

(III)+(III) = Дитина (I) 25%, Дитина (ІІI) 75%;

(III)+(IV) = Дитина (II) 25%, Дитина (ІІІ) 50%, Дитина (IV) 25%;

(IV)+(IV) = Дитина (II) 25%, Дитина (ІІІ) 25%, Дитина (IV) 50%.

Як видно, у декількох випадках батьки можуть мати дітей з "чужими" групами крові, а в одному з випадків (І+ІV) мають нульові шанси народити дитину зі "своєю" групою.

Раніше ми писали, якого кольору будуть очі у вашої майбутньої дитини.

Також дізнайтеся про ознаки того, що у вас може бути генетичне захворювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
генетикадітигрупа крові