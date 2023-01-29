Как наследуется группа крови, и когда ребенок может получить "чужую кровь"

Что такое группа крови и почему малыш не унаследует кровь 50 на 50?

Группа крови – важный признак каждого человека, имеющего значение при переливании компонентов крови во время угрожающих жизни состояний.

Этот признак наследуется от родителей, однако не все знают, что это происходит по определенному механизму, и не всегда папа и мама имеют равные шансы на 50 на 50 передать свою группу крови ребенку.

Существует четыре группы крови по системе AB0, они зависят от наличия или отсутствия на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов) специальных антигенов: А и В.

Группы обозначают римскими цифрами, в скобках указывается набор антигенов или их отсутствие: I(0), II(A), III(B), IV(AB).

Как наследуется группа крови от родителей

(I)+(I) = Ребенок (I) 100%;

(I)+(II) = Ребенок (I) 50%, Ребенок(II) 50%;

(I)+(III) = Ребенок (I) 50%, Ребенок (III) 50%;

(I)+(IV) = Ребенок (II) 50%, Ребенок (III) 50%;

(II)+(II)= Ребенок (I) 25%, Ребенок (II) 75%;

(II)+(III) = Ребенок (I) 25%, Ребенок (II) 25%, Ребенок (III) 25%, Ребенок (IV) 25%;

(II) + (IV) = Ребенок (II) 50%, Ребенок (III) 25%, Ребенок (IV) 25%;

(III)+(III) = Ребенок (I) 25%, Ребенок (III) 75%;

(III)+(IV) = Ребенок (II) 25%, Ребенок (III) 50%, Ребенок (IV) 25%;

(IV)+(IV) = Ребенок (II) 25%, Ребенок (III) 25%, Ребенок (IV) 50%.

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По всей видимости, в нескольких случаях родители могут иметь детей с "чужими" группами крови, а в одном из случаев (I+IV) имеют нулевые шансы родить ребенка со "своей" группой.