Як усиновити дитину під час війни: відповіді на топ-15 запитань дає Фонд Ахметова

Чи дозволяє воєнний стан усиновлення? Чи багато документів потрібно? Які вимоги до наявності та стану житла? Що треба робити під час першої зустрічі з дитиною?

Програма "Сирітству ‒ ні!" Фонду Ріната Ахметова спільно з LIGA.net роз’яснила кожен із кроків на шляху до усиновлення.

Відповісти на 15 запитань допомогла Любов Лоріашвілі ‒ психологиня, юристка та начальниця відділу організації навчальних заходів для сімейних форм виховання, головна спеціалістка Київського міського центру соціальних служб для сім’ї.

Спецпроєкт базується на довіднику та відеогайді "Кроки до дитини" створених програмою "Сирітству - ні!" Фонду Ріната Ахметова, завдяки якій понад 10 тисяч дітей вже знайшли нові родини.

"Держава хоче бути впевненою, що усиновлювач зможе потурбуватися про дитину та забезпечити її потреби самостійно. Збір документів та підготовка тривають не менше ніж місяць. Цей час дуже цінний, адже дає можливість майбутнім батькам подумати, переглянути свій спосіб життя й уявити, як він зміниться з появою дитини", ‒ наголошує експертка.

Любов підкреслює: ще до знайомства слід розуміти особливості вікового розвитку дитини. Та бути готовими до того, що не все вийде одразу.

"Був випадок, коли хлопчик розповів про поховання своєї мами. Бо це єдиний факт в житті, який його вразив. Але наступного дня усиновлювачка зустрілася з дитиною в невимушеній атмосфері, влаштували чаювання та дали одне одному ще один шанс на побудову контакту. Це було зовсім про інше", - розповідає Любов.

За 18 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України. Більше - на сайті фонду https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-dityam